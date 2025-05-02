基市違法查個資案》檢約談2戶政所主任 拷貝機房資料

基隆市中正區戶政事務所主任江鑒育（左）昨下午三時許被帶往基隆市調查站偵訊。（記者林嘉東攝）

2025/05/02 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署上月底偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷連署書有多件死亡連署案，掌握時任基隆市政府民政處長張淵翔利用民政系統查詢連署人個資事證後，昨兵分二路約談中正區、安樂區戶政事務所主任，拷貝戶政事務所機房內戶政系統電磁紀錄，清查藍營補交罷免鄭文婷提議人名冊前，還有哪些人查詢過連署人個資，釐清是否還有更高層官員涉入。

法官揭露偵辦內容 基檢傻眼

基隆地檢署上月廿八日指揮調查局基隆市調查站搜索國民黨基隆市黨部，約談黨部主委吳國勝、仁愛區主任張金發等七人後，掌握時任民政處長張淵翔利用民政處戶政系統查詢連署人個資，助藍營通過罷免鄭文婷案進入第二階段連署，廿九日向法院聲請羈押張淵翔，但法院以張淵翔已坦承犯行，無羈押必要，裁定張四十萬元交保，並在裁定書中揭露共犯、罷免鄭文婷領銜人紀文荃透過中國通訊軟體微信串、滅證手法，讓檢方傻眼。

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張淵翔交保抗告案 高院今裁定

據悉，檢方為此向院方表達不滿，由於法官把檢方還在偵辦的內容全攤在陽光下，檢方為此向基院表達不滿，基院為此要求法官日後在對外公布裁定書時不要寫到與案情有關的部分，以免影響檢方偵辦。儘管如此，檢方補提所掌握的證據，卅日晚間提起抗告；高等法院預定今天上午會做出駁回或撤銷發回的裁定。

檢方提起抗告後，昨天下午指揮基隆市調查站兵分二路，約談中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸，並在基隆市政府政風處人員協助下，進入戶政事務所機房拷貝戶政系統電磁紀錄，釐清藍營補交罷免鄭文婷提議人名冊前，除了張淵翔外，還有哪些人查詢過連署人個資。

據指出，戶政事務所除了戶籍員有進入戶政系統查詢個資的權限外，戶政事務所主任、民政處長、副處長等人只要函文內政部戶政司提出有公務需求，就會取得戶政司提供的一組帳號、密碼，可進入戶政系統查詢個資；檢方拷貝戶政系統電磁紀錄後，就可以查出還有哪些人查詢過連署人的個資，將涉案人員一網打盡。

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