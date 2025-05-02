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    涉公務員廢弛職務釀成災害罪 柯建銘刑事告發周萬來

    立法院司法及法制委員會昨邀立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口等議題進行報告，但周萬來未請假也未出席，立委們只得將他的半身像看板放在備詢台上以示諷刺。（記者叢昌瑾攝）

    立法院司法及法制委員會昨邀立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口等議題進行報告，但周萬來未請假也未出席，立委們只得將他的半身像看板放在備詢台上以示諷刺。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/02 05:30

    〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨邀立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口等議題進行報告，但周再度缺席，會中通過本週第三次譴責的臨時提案。此外，民進黨團總召柯建銘已對周萬來提出「公務員廢弛職務釀成災害罪」刑事告發，批評其怠忽職務、縱容議事失序，進而造成國會民主癱瘓。

    立院：幕僚人員非監督客體

    立法院重申，幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，各委員會召委不應用專題報告議程邀請列席，司委會本週各項議程均已逾越法定範疇，因此立院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢。

    司委會昨天邀請周萬來、立法院議事處長高百祥及法制局長郭明政列席，就「防止立法院成為國安破口，避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。不過，周萬來等人全數缺席，民進黨立委王義川拿出周的人形立牌，放在備詢台表達抗議。

    民進黨團批：

    縱容議事失序 癱瘓國會民主

    主持會議的民進黨司委會召委莊瑞雄表示，他所安排的議題具有社會公益性且非常重要，立法院新聞稿絕非免死金牌，若公務人員不守法，國會還談什麼法治？周萬來不請假、不出席、不報告，已嚴重藐視國會。

    民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘已針對周萬來、高百祥、郭明政提出刑事告發，理由是立法院重要行政幕僚，本應依「公務員服務法」及相關職責，確保議事程序的中立、公正與合法，卻蓄意濫權、怠忽職務，協助違反議事的正常運作，並縱容議事失序，進而造成國會內部的民主癱瘓，立委投票權也屢屢遭受非法妨礙，因此已對他們提出「刑法」公務員廢弛職務釀成災害罪的刑事告發。

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