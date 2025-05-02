世衛大會在即 林佳龍：盼勿成中共政治操作場域

立法院社會福利及衛生環境委員會1日審查病人自主權利法部分條文修正草案，衛福部長邱泰源備詢。（記者劉信德攝）

2025/05/02 05:30

〔記者方瑋立、邱芷柔／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）本月登場，台灣迄今尚未接獲邀請函，衛福部長邱泰源昨受訪指出將循例組「世衛行動團」前往。外交部長林佳龍強調，很高興包含美國等國已經陸續發言支持台灣，並反對中國扭曲無涉台灣國際參與的「聯合國第二七五八號決議文」，今年除了傳統訴求與「健康無國界」普世價值外，也會以活潑方式呈現台灣民意，盼中共勿將WHA當作政治操作場域。

邱泰源證實還沒收到WHA邀請函 將循例組行動團前往

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「我們都做好準備」，林佳龍說，台灣將會前往日內瓦參與WHA活動，今年除了傳統訴求外，也用較活潑的方式呈現台灣民意及台灣人的心聲。

林佳龍表示，希望透過本次大會吸引更多人為台灣發聲，爭取在大會呈現台灣主張。至於論述主軸，林說明，眾所皆知台灣的醫療衛生進步，尤其在疫情期間其實站在防疫第一線，沒有理由被排除，否則對全世界人民的健康也會有傷害。「台灣訴求的是普世價值」，他說，希望WHA不要成為中共政治操作的場域，能夠回歸「健康無國界」的大會宗旨。

邱泰源：健康人權不該受政治干預

邱泰源昨指出，台灣具備國際公認的醫療品質，也持續協助其他需要的國家，參與WHA是健康人權的實踐，不應受到政治干預，「全世界的所有人民都應該得到相同的健康照顧機會，台灣絕對可以幫助世界來達到這樣的一個目標。」

邱說，目前還沒收到WHA邀請函，但依過去台灣熱烈參與國際間各種公共衛生、醫療事務的精神，還是會組世衛行動團參與。外界關注今年是否僅能在「外圍」進行交流與倡議？他強調，只要世界各國能看見台灣，無論哪個地方，台灣展現的都是高水準的醫療品質，樂於與各界交流，不論在哪個場域，台灣世衛行動團到日內瓦，都是媒體關注的焦點。

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