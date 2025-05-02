鷹爸籲國防部 愛台、反共言論不禁止

退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/02 05:30

〔記者林哲遠、方瑋立／台北報導〕大罷免進入二階連署，空軍前飛官「鷹爸」徐柏岳近期奔波各選區宣講，盼能下架親共立委。不過，鷹爸昨透露，近期收到多位現役軍人向他反映，基層軍人在部隊群組中表達「反共」訊息時會被長官糾正。他向國防部喊話，應下令軍中不得禁止愛台、反共言論，並鼓勵士官兵檢舉壓制言論自由以及愛國行動的不肖長官。

徐柏岳指出，近期幫忙罷團站街頭時，有不少空軍防砲、陸軍、海防、裝甲等現役基層軍人朋友們向他反映，當他們在部隊Line群組中表達愛國心，包含「我們要一起反共」、「一起守護家園」等訊息時，會被長官下令軍人要行政中立不要談政治。

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徐續指，他們在群組內除了被長官糾正、標記，還會被其他同一掛的長官修理。

徐呼籲，國防部應直接下令，只要軍中不談及罷免等相關的政治立場，針對愛台、反共言論一律不得禁止。他也建議，國防部可以創作愛國Line貼圖，像是「遵命，我反共」、「了解，我反共」、「收到，我反共」等，讓軍人同胞免費下載。

國防部昨天並未對徐柏岳的說法作出回應。適逢二戰終戰八十週年，國防部將今年主軸訂為「反侵略、護家園」，除舉辦「軍民同心抗敵」、「友盟共同奮戰」等主題攝影展外，四月起隔週邀請台大政治系名譽教授明居正錄製專題節目，向官兵傳達二戰與抗戰精神，展現守護中華民國生存發展、抵禦侵略的堅強信念。

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