紅色滲透親共黑幫當攻台內應 陸委會：中共在香港也用此手法

立法院內政委員會5月1日審查國家安全法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑（右）、法務部次長黃世杰（左）等人列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/02 05:30

〔記者陳鈺馥、李文馨／台北報導〕中國透過在台內應蒐整出「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資報告，揭露全台各地部分宮廟長期成為親共黑幫份子的運作據點，有黑幫甚至準備要當中共攻台內應。陸委會發言人梁文傑昨表示，中共在香港的統一過程，都可看到這樣的痕跡；中共對台灣黑幫組織的涉入，其實其來有自，不會感到驚訝。

媒體報導，中國指揮在台內應蒐整出的「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資報告，用同心圓在台灣地圖上標記各縣市幫派據點，包含動員半徑、擁槍數量、幫主電話等資訊，更以ABC等級標註各幫派「親共」意願程度，詳細註明治安機關所在地，猶如中國的「奪台行動地圖」。

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這份報告揭露，全台各地部分宮廟早已成為親共黑幫份子的運作據點，不只設有秘密會議場所，甚至提供空間當物資倉庫，並成掩護中國爭議人士入台或洗錢的管道；某些幫派高層在國內宣稱「不碰政治」，但此報告中被明確記載願意配合支持中共攻台計畫，引起國安單位高度重視。

報告更分析，北部某大型幫派以經營建設公司、土方工程、地下賭場與酒店事業為經濟來源；三重則有角頭赴柬埔寨、緬甸設電信詐騙園區。中部某幫派在中國經營毒品原料生意，利用第三地貿易轉運至日本或他國，並搭配複雜洗錢系統讓資金流回台灣。南部也有幫派與東南亞國家或黑市有深度合作關係，將詐騙當成是牟利本業。

國安、情治、檢警調總動員 依法查察

「台灣黑幫武裝勢力分布圖」曝光後，國安、情治人員研判此報告應該是中共提供預算金額，讓在台親中黑幫份子協助情蒐，「雖然有虛構誇大的部分，但標註警察系統據點方面，堪稱相當精準」。為避免中共攻台第一時間就癱瘓各地治安機構，國安、情治與檢警調已全面動起來，防堵中國的紅色滲透。

梁文傑表示，這不是現在才發生的事，中共在香港的統一過程、甚至在香港二○一九年反送中運動等，都可以看到這樣痕跡。中共對台灣黑幫組織的涉入其來有自，政府都會持續關注。法務部次長黃世杰在立院內政委員會答詢時也說，會責成檢察機關依法查察。

此外，針對中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「二○二五年第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」涉違反兩岸條例，已交主管機關教育部查處，梁文傑昨指出，該案牽涉合作對象和過分的金錢招待，希望能加快查處。

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