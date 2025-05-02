國安法修法 陸委會：應納入中共在台組織參與者

陸委會發言人梁文傑1日表示，國安法第2條不得為境外敵對勢力發展組織，只處罰發展組織者，參加組織的人卻沒事，應懲罰加入組織的人。 （記者陳鈺馥攝）

2025/05/02 05:30

前陸軍上校向德恩加入中共組織 國安法卻無法「辦」他

〔記者李文馨、陳鈺馥／台北報導〕面對中國統戰威脅，總統賴清德指示相關部會提出因應策略。立法院內政委員會昨審查「國家安全法」相關修正草案。陸委會副主委梁文傑答詢說，國安法涵蓋層面「非常窄」，例如前陸軍上校向德恩加入中共組織，國安法無法處理，因為向某為參與者，並非發起、主持人，陸委會支持修法將「參與組織者」納入規範。

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現行國安法涵蓋面「非常窄」 只懲罰組織發起人

立法院內政委員會昨審查民進黨立委黃捷、沈伯洋、王定宇、陳冠廷、邱志偉等人所提「國家安全法部分條文修正草案」。王定宇版本指出，該法第二條僅禁止任何人為境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，然受中共統戰組織吸收為其成員或參與組織活動的行為卻漏於規定，因此修法增加「或為其組織、機構、團體之成員或參與其活動。」

參考韓國安法 幫北韓政權任何宣傳行為都禁

立委張宏陸指國安法確實有些漏洞，如民代到中國都不用申報。梁文傑說，「不只是有漏洞，而且涵蓋層面非常窄」，該法只處罰協助中共敵對勢力竊取機密及發展組織，但違反國家安全的行為絕對不只這兩種，若參考韓國國安法，幫北韓政權任何的宣傳行為都禁止。

黃捷詢問國安法是否有修正必要？梁文傑表示，該法第二條只處罰為中共發展組織的發起人，但在實際案例中，發起人被判罪，加入組織的人卻沒事。梁舉例，向德恩加入中共組織，並拍照宣誓效忠，國安法卻無法辦他，因為他只是加入；他支持立委提案新增「參與組織者」。

國民黨立委王鴻薇質疑，若國安法無限上綱，只要是對岸、境外敵對勢力參與、共同發起的活動都不能參加，雙城論壇是否也會禁止？梁文傑說，並不會，要看組織是否受中共教唆、派遣在台灣成立，陸委會才會認定，後續才有參與、加入等問題。

朝野立委也關注行政院版提出時程。法務部次長黃世杰表示，會配合行政院期程盡快提出；黃捷追問，今年有機會嗎？黃世杰回應，「應該可以」。

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