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    街頭被騷擾遽增 新北雙和罷團提告

    雙和罷團前往新北地檢署按鈴，控告鬧事民眾干擾罷免。（雙和罷團提供）

    雙和罷團前往新北地檢署按鈴，控告鬧事民眾干擾罷免。（雙和罷團提供）

    2025/05/02 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕發起罷免新北市國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）指控，志工在街上推動連署，卻被部分民眾騷擾、肢體攻擊，衝突愈演愈烈。雙和罷團昨天至新北地檢署按鈴控告，警告鬧事民眾勿違法，維護志工身心安全。

    記者會播放影片中，志工在街上收集連署書，卻遭遇多起民眾高聲辱罵髒話、鬧場，甚至有民眾刻意靠近挑釁，拍打志工的攝影設備，有意引發肢體衝突。

    受害志工Pei忍不住哽咽說，加入團隊僅廿六天，卻聽到人生最多次的「不要臉」、「吃飽太閒」，包括中指問候、肢體衝突，還常被問「領了民進黨多少錢」？且反對連署的人幾乎只挑女性志工鬧事。

    雙和罷團幹部EVA指出，團隊避免衝突不等於接受任意謾罵、惡意羞辱，團隊不畏戰也不懼戰，提告是給為所欲為者的重大警告。

    律師王誠之說明，對志工謾罵構成妨礙名譽、公然侮辱罪，企圖以身體逼近、刻意干擾罷免，構成刑法強制罪與妨礙自由，還可能觸犯選罷法第九十八條「試圖妨礙選舉與罷免活動」，即使未遂也有罪責。

    雙和罷團幹部Kevin強調，過去選擇以冷處理面對衝突，但藍白發起四二六大遊行，大肆力挺違法連署，讓部分民眾產生鬧事正當性，為保護志工，罷團必須告訴鬧事群眾切勿違法。

    雙和罷團發言人周先生說，距離安全份數還差幾千件連署書，呼籲民眾踴躍支持，團隊將於五月十二日送件。

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