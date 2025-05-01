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    首頁　>　政治

    減債當政績 議員酸竹市無重大建設

    2025/05/01 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天發佈二○二四年總決算結果，其中總預算原列歲入歲出差短七．一二億元，但實際結果，歲入實收數較以往大幅增加，最終歲入歲出賸餘達卅三．四三億元，轉絀為餘，市議員曾資程酸歲入大幅增加，但歲出卻減少，突顯高虹安與邱臣遠主政的團隊無重大建設資本門支出，有經費卻不會建設，把賸餘數拿來還債當政績，恐怕只是笑話一則。

    市府主計處說，二○二四年歲入決算數二九二．○二億元，較預算數增加十八．○三億元，除統籌分配稅款增加，稅務局二○二四年辦理「防止新欠及清理舊欠」政策，土地稅及印花稅收入較預計增加共六．七一億元，為公庫挹注財源。另二○二四年歲出決算數二五八．五九億元，較預算數減少廿二．五二億元，各局處執行預算，以推動多項社會福利政策與公共建設計畫為主，像提高生育津貼補助到每胎三萬元、擴增敬老卡及愛心卡使用項目及推動各公共建設與辦理活動。

    曾資程酸，市府將減債視為政績，但兩年多來前朝爭取的重大建設，不是停擺就是延宕，高虹安、邱臣遠推的政見兌現績效不彰（凍卵政策、青年租金補貼）或跳票（育兒津貼加一千、二○二五年全區空橋完工、學區劃分短期方案），看不到城市需要的重大建設，毫無整體考量的大撒幣支出，對竹市長遠發展不利。

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