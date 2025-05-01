養生館疑放貸 林志潔喊話 鄭正鈐勿剝削新住民

遭質疑與新竹市養生館闆娘疑非法放貸或懸賞情事有關，國民黨立委鄭正鈐的辦公室回應一概不知情。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/05/01 05:30

竹市雙罷發言人︰鄭與地下金融扯不清 鄭︰與養生館無合作關係

〔記者陳鈺馥、洪美秀／綜合報導〕藍白發動四二六凱道「戰獨裁」抗議活動，國民黨立委鄭正鈐遭質疑動員大批外籍移工北上，卻有新住民身分的養生館老闆娘何氏卿自稱是主揪。新竹市「雙罷」總部發言人林志潔昨表示，這次鄭正鈐動員外籍人士上凱道，讓外界看到與地下金融、違法放貸千絲萬縷的關係，要請鄭正鈐出來說清楚。

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養生館專找借錢沒還外籍人士

何氏卿被爆「在提供按摩服務之餘，也從事各種放款業務」，甚至廣貼「懸賞令」尋找借錢沒還的外籍人士，讓林志潔再次喊話鄭正鈐「勿成為剝削新住民女性的幫凶！」

林志潔指出，法律當然允許有私人借貸，私人有債務上往來絕對沒有問題，但「銀行法」有規定，涉及收受存款或有違法吸金行為，是屬於重度刑責的犯罪行為。

鄭辦公室︰支持強化金融教育

鄭正鈐辦公室回應，對林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

林志潔昨批評，鄭正鈐疑不當動員外籍人士上凱道參與反罷免的政治活動，被意外發現新竹有越南籍老闆經營養生館，同時兼營放貸業務，甚至在個人臉書把欠錢者照片等個資公布，宣稱懸賞要付錢給找到的人，這在民主國家是非常難以想像的事情。

林志潔指出，這個外籍人士變成台灣新住民，卻對其他外籍女性造成金融剝削及壓迫，她將在行政院的性平會提出意見，希望政府能夠高度重視。

林︰鄭與詐騙犯疑有借貸關聯

林志潔進一步說，四月廿四日在新竹地區的網站上出現招募八百Ｋ越南盾上凱道的廣告，與凱道活動有關，且又有對價關聯，放消息出來的人也有在違法放貸，這些有無違反銀行法，檢調單位都應該一併處理。

林志潔強調，鄭正鈐的財務狀況，不管是在二○一八或二○二三年選舉都被高度質疑；法院網站也認證，鄭有一百多件與民刑事財務糾紛有關的官司，不然就是和詐騙吸金案主嫌有牽扯不清的財務關係，被法院判處必須償還。林志潔質疑，可見鄭與詐騙犯之間是有借貸關聯的。

新竹市「雙罷」總部發言人林志潔昨受訪表示，鄭正鈐動員外籍人士上凱道，讓外界看到他與地下金融、違法放貸千絲萬縷的關係，要請鄭出來說清楚。 （記者陳鈺馥攝）

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