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    首頁　>　政治

    罷免王鴻薇 收件已達4.5萬份

    罷免王鴻薇團體「山除薇害」昨晚間在中山區復興北路NET前空地公布最終二階收件數字已達45000份。（記者劉詠韻攝）

    罷免王鴻薇團體「山除薇害」昨晚間在中山區復興北路NET前空地公布最終二階收件數字已達45000份。（記者劉詠韻攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委王鴻薇的「山除薇害」昨晚公布二階收件已達四萬五千份，並預告將於九日偕同北市其他罷團剷除黑芯、大安強強滾、港湖除銹、文山退葆共同到台北市選委會送件。

    「山除薇害」昨晚在中山區復興北路NET前空地公布二階收件已達四萬五千份，並邀來立委吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、台北市議員顏若芳、林亮君及民進黨發言人吳崢站台宣講，吸引約兩百多名民眾參與；吳思瑤表示，回想這一年的國會制度崩壞、監督自我閹割，通過沒收人民罷免權的選罷法、癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法及掏空中央財政的財劃法，顯現國會無能，呼籲民眾持續簽連署，罷免不適任立委。

    林亮君感謝所有志工利用個人閒暇和下班時間推動罷免，並指她十年前作為公民團體的一員，深知公民行動的不易，強調台灣的公民力量，為政治人物上了非常重要的一課。

    顏若芳說，罷團志工遠比政治人物更勇敢，本不需要拋頭露面或面對不理性的辱罵，卻為了這片土地挺身而出；雖然二階已過，但更重要的是第三階投票，要持續推廣罷免不適任立委，讓國民黨和民眾黨認識到國家真正的主人是社會和民意，民眾賦予權利的同時也可以收回。

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