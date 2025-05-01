《宜蘭》用尺量罷免連署書？ 宜選委會闢謠

2025/05/01 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣「滿城封宇」團體發動罷免民進黨立委陳俊宇，本週啟動二階罷免，不過，地方傳出二階連署格式有「用尺丈量民主」，且影印不得有偏差，就連差○．五公分都不行。宜蘭縣選舉委員會昨天發聲明闢謠，直指可接受「複印公差」。

陳俊宇罷免二階連署門檻三萬六五二三人，國民黨宜蘭縣議員黃琤婷四月廿五日代表罷團，赴中選會領取二階連署格式，並於本週收取連署書。依選罷法規定，陳俊宇罷免案二階連署六月廿四日截止。

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近日地方傳出中選會二階連署格式影印不得有偏差，宜蘭罷團擔心格式錯誤或超出誤差範圍，恐成無效連署，一度召開說明會，避免選務機關不受理而「白忙一場」。

選委會：多次說明 可接受「複印公差」

宜蘭縣選委會昨天重申，絕無「用尺丈量民主」差別待遇，針對罷免案名冊印製、填寫方式等事宜，已多次說明，請外界勿未經查證一再造謠，散布選務錯假訊息，再者，區域立委罷免案二階連署名冊收件單位為各縣市選委會，不是中選會。

選委會指出，罷免案二階連署格式影印尺寸，應以向選務機關領取的規定格式為準，名冊紙張為A4，表格欄數、欄位寬度、字體大小、字型、字體加粗，須與選務機關所發給的規定格式相同，不得自行調整或變更，選委會收件時，經過比對若符合規定格式，自不會再以尺寸工具測量，並可接受「複印公差」。

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