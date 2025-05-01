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    台中藍委羅廷瑋辦親子活動 校方被指護航

    羅廷瑋5月舉辦馬戲同樂會，學校將活動訊息貼在學生聯絡簿。（記者蔡淑媛攝）

    羅廷瑋5月舉辦馬戲同樂會，學校將活動訊息貼在學生聯絡簿。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署倒數階段，台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋，其連署罷免日前已過法定二階門檻，羅廷瑋將在五月舉辦馬戲同樂會，卻有國小家長投訴質疑，學校竟將羅廷瑋活動訊息貼紙，夾貼在學生的聯絡簿，中市議員陳雅惠等人痛批校園違反行政中立，被政治滲透，「政治包裝」護航羅廷瑋；羅廷瑋回應，親子活動宣傳不分藍綠，且行之有年。

    訊息貼紙 夾貼學生聯絡簿

    陳雅惠指出，該活動還刻意製作「雙版本」，學校版本僅設計活動內容，對外版本海報則大幅標示羅廷瑋姓名與照片，活動貼紙卻透過學校導師協助發放，甚至貼入學生聯絡簿再轉交家長，質疑校園屢被政治活動滲透，老師被迫參與發放具政治意圖的宣傳資料、「代貼公告」，違反行政中立。

    教局將釐清 羅︰宣傳不分藍綠

    教育局長蔣偉民回應，此事將立即調查釐清責任，並檢討學校是否有疏失或違規；該校則指警衛室收到活動貼紙，僅印製活動時間、地點及內容，因此貼在學生聯絡簿上給家長參考。

    羅廷瑋表示，舉行親子活動宣傳不分藍綠，全國都有前例，其他縣市綠營政治人物也直接寫上競選人名，他是現任立委，每年都舉辦親子活動，不要有太多政治遐想。

    議員質疑學校竟將羅廷瑋活動訊息夾貼在學生聯絡簿，違反行政中立。（記者蔡淑媛攝）

    議員質疑學校竟將羅廷瑋活動訊息夾貼在學生聯絡簿，違反行政中立。（記者蔡淑媛攝）

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