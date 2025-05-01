國防部提五理由 爭取業務費解凍

國防部送交立院業務費解凍報告，提出五大理由，盼爭取提早解凍。圖為國防部發言人孫立方。（資料照）

2025/05/01 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕今年度中央政府總預算國防部業務費編列二四七八億元，立法院凍結三成共七四四億元，並設下執行三成預算後，始可向立院提報告解凍條件。國防部昨送抵立院的業務費解凍報告中，提出五大理由，盼爭取提早解凍。

衝擊彈藥油料供補及武器籌購

國防部向立院所提五項業務費遭凍結影響、盼解凍理由，包括「衝擊維持裝備妥善，增加補保缺料壓力」，「延宕各式彈藥籌補，戰備演訓量能受限」、「緊縮機艦油料供補，無法應處灰帶襲擾」、「推遲武器裝備籌購，難以彰顯防衛決心」、「影響單位基本運作，人力維持雪上加霜」等。

請繼續往下閱讀...

國防部指出，倘業務費預算無法於上半年會期解凍，將影響接續執行F16型機、幻象二○○○型機、康定級艦、成功級艦等主戰裝備及各式雷達委修等零附件籌補約四六四億元預算，不利維持重要武裝妥善，並增加後勤補保缺料壓力；以及影響雷霆二○○○高爆火箭彈、紅隼反裝甲火箭彈、MK46魚雷延壽等約八十三億元預算案，不利強化戰訓整備及快速應變能力，造成戰力罅隙。

國防部說明，國軍為建立不對稱戰力、強化防衛韌性，執行總數約七二四億元的魚叉飛彈海岸防衛系統、高高空無人機系統、人攜式短程防空飛彈及攻擊無人機飛彈系統等重要裝備籌購案，以及康定級艦戰鬥系統性能提升、快速布雷艇後續艇、新型步槍及網路資訊設備系統升級等案也將受到影響和延後，不利厚實國軍整體防衛作戰能力，甚而遭國際友邦質疑我防衛決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法