會晤台灣跨黨派立委訪團 美議員擬訪台 盼近身觀察抗中策略

台美國會議員聯誼會訪問團團長、民進黨立委王定宇（中）表示，此行將表達台灣對國家安全的重視。（資料照）

2025/05/01 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕台美國會議員聯誼會組團訪美推動國會外交，團長、立委王定宇及立法院副院長江啟臣等人昨拜會美國眾院「國會台灣連線」共同主席狄亞士─巴拉特、貝拉，以及參議員藍克福特、希伊等人。希伊受訪強調，台灣是美國重要貿易夥伴，保持堅實關係非常重要，他將規劃十一月出訪太平洋地區包括台灣和韓國。王定宇轉述，希伊表示希望近身觀察台灣抵抗中國威脅的方式。

希伊：美台保持堅實關係非常重要

中央社報導，王定宇會前受訪表示，盼此行可在與美方官員或議員會晤時，表達台美合作重要性，並為行政院副院長鄭麗君所領銜的經貿談判加溫。

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王定宇也強調，台灣國防預算已有實質成長，在野黨於審查過程有不同想法有部份刪凍，確已造成影響。「我們不會輕忽」，此行將表達台灣對國家安全的重視，也盼美國能夠提供充分的自我防衛武器，並加速交付武器進程。

曾為美國海軍海豹部隊出身的希伊與我方訪團會晤後指出，台灣是美國重要的貿易夥伴，在半導體和電腦晶片領域更是如此，保持堅實的關係非常重要，「這也是我們將要做的」，將規劃十一月出訪台灣及韓國等太平洋地區。

江啟臣指出，雙方交流議題幾乎涵蓋所有台美聚焦事項，包括近期備受關注的關稅、經貿互動。雖各有不同關切議題，但對台美關係的支持度不因政府更迭而改變。他說，此行仍以推動「台美快速雙重稅收減免法案」為主，法案涉及後續台灣廠商赴美投資的規劃，同時也已獲眾院通過，就等參議院支持。

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