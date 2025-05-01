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    世界衛生大會5月19日登場 美國務院：持續挺台有意義參與

    世界衛生大會（WHA）將於五月舉行，美國國務院表示，將持續支持台灣有意義地參與世衛等國際組織；圖為去年世界衛生大會。（路透檔案照）

    世界衛生大會（WHA）將於五月舉行，美國國務院表示，將持續支持台灣有意義地參與世衛等國際組織；圖為去年世界衛生大會。（路透檔案照）

    2025/05/01 05:30

    〔記者黃靖媗／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於五月舉行，台灣自二○一七年起未受邀。美國國務院表示，將持續支持台灣有意義地參與世衛等國際組織。

    世界衛生大會將於五月十九日起在瑞士日內瓦舉行。中央社報導，美國國務院發言人表示，台灣是可靠且有能力的合作夥伴。美國在世界各地的夥伴關係，包括促進全球衛生安全的合作，都為這些國家的公民提供了重大、可持續的利益，美國將持續主張支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

    國務院也提及，在二月的世界衛生組織執行委員會會議上，美國很高興能呼籲世衛成員國支持台灣有意義地參與世界衛生組織，包括以觀察員身分出席世界衛生大會。

    世界衛生組織在二○○九年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會，但自從二○一七年起，便受到中國施壓，台灣未再受邀出席世界衛生大會。

    台灣聯合國協進會秘書長周德望表示，希望台灣能務實參與世界衛生組織，讓台灣民意加入其中，也肯定美國國務院對台灣表達支持。

    周德望說，協進會今年也會組團赴日內瓦，預計在日內瓦的車站舉辦台灣公開展覽。

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