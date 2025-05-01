川普上任百日座談 哈德遜智庫前總裁：台灣應將AI發展納貿易談判

美國智庫哈德遜研究所前總裁溫斯坦表示，川普自詡生意人，應該是要藉對等關稅邀請各國提出籌碼，與美國進行談判。（美聯社檔案照）

2025/05/01 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普就任屆滿百日，川普政府推動的對等關稅政策對台灣影響甚鉅，美國智庫哈德遜研究所前總裁溫斯坦表示，川普自認為推動轉型的領導人，在第一任期便強調各國必須提高自我防衛能力，台灣需理解「台灣的國防能力是台灣的事」，展現自我防衛、捍衛民主價值的意願相當重要，台灣做得愈多，美國就愈能提供協助。

台灣做得愈多 美國愈能提供協助

台大社科院、胡佛東亞民主中心昨舉辦「川普上任百日：從華府看印太戰略」座談會，邀請美國智庫哈德遜研究所前總裁溫斯坦擔任主談人。

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談及對等關稅，溫斯坦認為，關稅不會永久實施，川普自詡生意人，應該是要藉此邀請各國提出籌碼，與美國進行談判，他也鼓勵台灣政府應儘快向美國提出大膽且可行的方案，並加強國防支出。

與談的前經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，不同於中國「一條龍」式地全包產業上下游，台灣產業結構奠基於發展強化特定領域，並且與全球上下游供應鏈合作，有助於強化全球產業生態系，台灣不是美國的對手，而是合作夥伴。

溫斯坦表示，美國的半導體產業面臨嚴重勞動力短缺問題，因此美國需要台灣扮演類似日本在美國汽車產業的角色，不僅在美國創造就業機會，更投資於勞工培訓、生活圈上。

溫斯坦認為，AI發展應納入貿易談判中，川普並非坐在那邊計算美國與台灣的肉品、晶片貿易額，而是想知道各國會帶什麼籌碼上談判桌、可以為美國帶來什麼好處，「台灣有牌可打，台灣不是烏克蘭」；如果台灣能提出適切方案，美國對台關稅將會比卅二％低很多。

此外，國策研究院昨也舉辦「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，與會學者認為，美中雙方皆希望尋求局勢降溫的可能性，很有可能在川普與中國國家主席習近平未見面的狀況下，達成暫時性的美中關稅協議，台灣政府應該藉此機會協助國內產業轉型。

國策研究院副院長郭育仁認為，川普第二任期延續美國前總統拜登的小多邊政策，強化與菲律賓的安全關係，銜接台灣與菲律賓海的巴士海峽長期以來是台灣的安全空缺，他認為，台灣接下來的外交工作，應將重心放在強化與菲律賓的關係，甚至不排除進一步與菲律賓討論建交的可能性。

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