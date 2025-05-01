捷克參議院：反對中國曲解2758決議

捷克參議院通過決議案，反對中國對聯大第二七五八號決議的錯誤詮釋，並重申支持台灣有意義參與國際組織，外交部長林佳龍表示，誠摯感謝。（資料照）

2025/05/01 05:30

外交部：充分彰顯台捷關係密切友好

〔記者黃靖媗／台北報導〕捷克參議院四月廿九日通過決議案，反對中國對聯大第二七五八號決議的錯誤詮釋，並重申支持台灣有意義參與國際組織。對此，我外交部表示，決議案展現捷克參、眾兩院對台灣的堅定支持，充分彰顯台捷關係密切友好。

決議案重申 支持台灣有意義參與國際組織

捷克參議院通過「關於中華人民共和國曲解聯合國大會第二七五八號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案，指出聯合國大會一九七一年十月廿五日通過的第二七五八號決議，未提到台灣或台灣人民、未觸及台灣的政治地位、未決定中國對台灣的主權，也未對台灣在聯合國機構內的地位或參與情況作出說明。

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決議案也提及，中國刻意扭曲聯合國決議，將危害聯合國的正當性與國際法的基本原則，呼籲中國尊重聯大第二七五八號決議的實質內容，停止為其政治目的濫用第二七五八號決議。

捷克參議院決議案也支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等多邊組織，並呼籲捷克政府在聯合國機構中，處理中華人民共和國對聯大第二七五八號決議的曲解與濫用行為，支持台灣在該等組織中有意義參與。

外交部指出，捷克眾議院外委會去年十二月十二日已通過決議案，反對中國不當連結聯大第二七五八號決議與「一中原則」，捷克參議院在五個月內通過決議案反對中國曲解第二七五八號決議，展現捷克參、眾兩院對台灣的堅定支持，充分彰顯台捷關係密切友好。

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝，並呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，我國將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，反制威權國家破壞國際秩序，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值。

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