罷免傅崐萁 二階達32777份

花蓮罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」昨晚在官網上宣布，二階段連署書達到32777份。（記者王錦義攝）

2025/05/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免藍委傅崐萁的團體「微光花蓮」昨晚在官網上宣布，二階段連署書達到三二七七七份，微光花蓮將於近期將這份蘊含民主精神及改變花蓮的連署書完整送出。罷團感謝每一位勇敢的花蓮人，更呼籲一起到第三階段投下「同意」罷免傅崐萁的票。

「刪惡去去去」 明送件

「微光花蓮」在官網上宣布，目前進度超前突破，總進度來到三二七七七份，諧音取為「刪惡去去去」，讓花蓮人一起、一起、氣死傅崐萁。罷團也正式公告，五月二日零點起，依法不再收取連署書，志工及所屬相關單位不再收取立委傅崐萁罷免案連署書。未依規定收取者，自行承擔相關法律責任。

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花蓮第二階段罷免連署書法定交件日為五月四日，微光花蓮發言人Ｗ日前受訪說，連署書要經過初篩、核對、入庫、分類、清點、成冊等步驟完成造冊，預計在五月二日送件給縣選委會。

Ｗ表示，每一份連署書都是勇敢的花蓮人簽下，堪比黃金、鈔票珍貴，在連署書保全也下足功夫，出入人員管制，進入造冊房間要把電子產品集中保管，避免拍攝到個資。

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