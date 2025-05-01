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    首頁　>　政治

    國民黨：張淵翔有無不法 由法院裁判

    基隆市政府民政處長張淵翔坦承涉及運用戶政系統協助罷免綠營議員連署，基隆地方法院裁定交保。國民黨文傳會主委林寬裕昨受訪表示，對於特別個案，一切交由法院裁判。（記者廖振輝攝）

    基隆市政府民政處長張淵翔坦承涉及運用戶政系統協助罷免綠營議員連署，基隆地方法院裁定交保。國民黨文傳會主委林寬裕昨受訪表示，對於特別個案，一切交由法院裁判。（記者廖振輝攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕基隆市政府民政處長張淵翔坦承涉及運用戶政系統協助罷免綠營議員連署，基隆地方法院裁定交保。國民黨文傳會主委林寬裕昨受訪表示，對於特別個案，一切交由法院裁判，國民黨現在不必跟著一些帶風向的人士起舞。

    開鍘黃呂？ 考紀會：暫時沒這問題

    除了張淵翔涉案交保，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因涉入罷免案偽造連署被羈押中，面對外界關切國民黨是否會做出黨紀處理，國民黨考紀會主委黃怡騰受訪回應，暫時沒有這個問題，不會發生需要判斷的問題。

    黃怡騰強調，黃呂錦茹只是因為檢方保全措施的羈押處分，目前甚至都還沒有被起訴，哪來的犯罪？只是犯罪嫌疑人被羈押，不應該被視為定罪之人，何況所謂定罪必須三審定讞，現在不會做黨紀判斷。

    他並說，國有國法，黨有黨規，完全是兩套不同的紀律規範，雖然國家啟動法律系統處理，但黨紀系統未必要同步，考紀會有自己的判斷與執行基準。

    林寬裕則指出，從最近一連串檢調辦案方式大概可以得出幾個結論，就是辦藍不辦綠、雙標，先射箭、再畫靶，押人取供，現在回想所謂的偵查不公開，難道大家不覺得不寒而慄嗎？

    林寬裕說，國家所有的電子系統，只要留下任何足跡，事後都可以查出證據，張淵翔到底是不是有什麼樣的不法，就交由法院裁判，國民黨現在不必跟著一些帶風向的人士起舞。

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