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    批市府盜取人民個資 基隆議長童子瑋：民主史上最黑暗一天

    基隆市議長童子瑋指出，市長謝國樑對一手任命的處長，利用市府資源幫政黨造假連署，有可能是共謀或失職。（資料照）

    基隆市議長童子瑋指出，市長謝國樑對一手任命的處長，利用市府資源幫政黨造假連署，有可能是共謀或失職。（資料照）

    2025/05/01 05:30

    童要求朱立倫、謝國樑 出面說明

    〔記者陳昀、陳政宇、李文馨、盧賢秀／綜合報導〕基隆市政府民政處長張淵翔坦承利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署民進黨市議員。基隆市議長童子瑋昨天批評，市府局處首長帶頭違法，盜取民眾個資，國民黨是在地方執政，還是在亂搞？「這是民主史上最黑暗的一天」。童子瑋要求國民黨主席朱立倫和基隆市長謝國樑出面說明，為什麼基隆市政府可以無法無天、違法亂紀到這個程度；謝國樑身為市府最高行政負責人，難道不知道自己一手任命的處長，利用市府資源幫政黨造假連署？「如果你知道，那你就是共謀，如果你不知道，那就是更大的失職」。

    民進黨：涉案人用微信 國安大漏洞

    民進黨發言人吳崢、市議員張之豪也開記者會痛批，用中國軟體微信洩漏市民個資，造成巨大國安漏洞，傷害範圍多大？其他縣市有無類似情事？背後有無高層指使？朱立倫、謝國樑有義務給個交代。

    吳崢代表民進黨提出三問，第一，張淵翔為什麼要盜取市民個資給國民黨部使用？背後何人指使？基隆市民個資受害範圍多大？第二，全國各縣市已有多起國民黨涉犯偽造文書案件，若張受到國民黨中央黨部指使，其他縣市會不會也有黨工利用公職身分侵犯人民權利？

    吳崢說，第三，張淵翔出身國民黨系統，如今涉及個資法、刑法，盜取市民個資來配合國民黨罷免民進黨市議員，國民黨是否給社會一個交代？朱立倫應面對質疑，向受害的基隆市民及遭破壞的民主制度向全國人民道歉。

    張之豪質疑，張淵翔洩漏基隆市民個資使用的是中國軟體微信，有多少資料已被中國共產黨掌握？這不是選舉作弊而已，是大剌剌地造成巨大國安漏洞，上頭有沒有人下令交辦？謝國樑事前是否知情？他更懷疑，去年罷免謝國樑時，張淵翔同時是基隆市選委會總幹事，會不會更有犯罪動機？

    對於張淵翔案，立院民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，此案涉及行政機關濫用職權，提供名冊協助罷免團體造假、冒名連署，這是近期諸多造假事件中非常嚴重的醜聞，非同小可。當事人已坦承犯行，國民黨不只是黨務系統集體犯罪偽造，就連藍營執政縣市都違法介入罷免行動，絕對要嚴肅偵辦、繩之以法。

    民進黨團副幹事長林楚茵說，國民黨不只召喚「死人」連署，活人就用「戶政」資料直接抄，不只是戒嚴唯一品牌，更是「作票唯一品牌」。

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