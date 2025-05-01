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    焦點評論》政黨沒有犯罪特權

    日前才喊「戰獨裁」，宣布五二○啟動罷免總統程序的國民黨主席朱立倫，昨突然放軟身段，在中常會上喊話賴清德總統召開國是會議，呼籲朝野坐下來討論國內與國際挑戰，前後態度可謂判若雲泥。（記者廖振輝攝）

    日前才喊「戰獨裁」，宣布五二○啟動罷免總統程序的國民黨主席朱立倫，昨突然放軟身段，在中常會上喊話賴清德總統召開國是會議，呼籲朝野坐下來討論國內與國際挑戰，前後態度可謂判若雲泥。（記者廖振輝攝）

    2025/05/01 05:30

    記者施曉光／特稿

    藍營近期不斷爆出罷免綠營公職人員疑抄黨員名冊的偽冒連署案件，包括基隆、台北、新北、宜蘭、嘉義、台南、高雄等多個國民黨地方黨部，都有黨務幹部、黨工被控涉嫌不法，甚至還有國民黨執政的基隆市政府一級單位主管，利用戶政系統協助罷免連署，由於諸多事證擺在眼前，加上多位涉案人士坦承不諱，是非曲直在台灣社會中早就耳目昭彰。

    不過，有不少藍營人士迄今始終罔顧現實，反控司法單位「辦藍不辦綠」，甚至還利用政治操作，把檢調機關追究不法的司法作為，與所謂的「獨裁」、「綠共」加以連結，若不是睜眼說瞎話，就是「法盲」，包庇犯罪。

    據統計，過去藍營罷免民進黨立委、縣市議員連署，全國總共有一千九百多件死人連署，這些不實連署，不像一般的偽造文書案件可以爭辯有沒有當事人授權代簽，根本沒有任何辯解空間，可謂鐵證如山，如今又有藍營執政的基隆市政府公務人員利用行政職務涉案，刑責追訴要比一般黨務人員、黨工以及罷免領銜人加重二分之一，國民黨豈還有臉叫板檢調單位司法不公？

    其實，對於國民黨而言，現在最擔心的還不只是違反選罷法、個資法、偽造文書等法律，因為藍營的偽冒罷免連署案件，已經延燒成遍地開花的局面，一旦案情確定升高到組織犯罪防制條例時，恐怕就是檢調單位踏入國民黨中央黨部搜索的時候。

    一個特別狀況，日前才喊「戰獨裁」，宣布五二○啟動罷免總統程序的國民黨主席朱立倫，昨突然放軟身段，在中常會上喊話賴清德總統召開國是會議，呼籲朝野坐下來討論國內與國際挑戰，前後態度可謂判若雲泥，也不禁讓人聯想，朱先是鳴金擊鼓，後又偃旗息鼓的操作手法，是否先拉高談判籌碼，後再透過政治和解，讓藍營可從司法泥淖中脫身？

    但無論如何，在法律面前，任何人或任何團體都沒有犯罪的特權，即便那一天朝野領袖真的坐到一起喝和解咖啡，那一道維護社會公平正義的司法防線，絕不容許成為政治交易的工具。

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