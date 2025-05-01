兩黨中常會隔空喊話》賴清德：黑講久不會變白 朱立倫：召開國是會議

民進黨、國民黨昨先後召開中常會，兼任民進黨主席的總統賴清德（右圖）強調，台灣在絕大多數國際評比，都是完全自由民主的國家；國民黨主席朱立倫（左圖）則再次呼籲賴清德召開國是會議。（民進黨提供、記者廖振輝攝）

2025/05/01 05:30

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨與民眾黨四二六號召支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，兼任民進黨主席的總統賴清德昨主持中常會表示，台灣在絕大多數國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，但仍可能因此混淆視聽，要求黨公職全力說明政策、讓民眾了解真相。

駁綠共、獨裁 賴：台灣是自由民主國家

國民黨主席朱立倫昨繼續批評賴清德總統已經忘了自己是中華民國總統，每天為了權力以及民進黨能持續執政而鬥爭，他以「為政以德，眾星拱之；為政以暴，離心離德」，呼籲賴清德「放國人一馬」，並召開國是會議，朝野共同坐下來討論，一起面對國內與國際上的挑戰。

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賴清德指出，為了因應國際經貿局勢與地緣政治的快速變化，行政院上週四通過特別條例草案，將投入四千一百億元支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並強化國家整體韌性，這不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規劃，將危機化為轉機、再轉為商機，讓經濟再一次脫胎換骨。

賴清德喊話說，為了提升台灣整體韌性及強化產業競爭力，希望在野黨能夠支持這個特別條例，在關鍵時刻團結一致，相挺產業、穩定物價、照顧民生。

賴清德強調，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，但仍有可能因此混淆視聽，執政黨有責任把事實和道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，請黨公職全力為政策宣傳。

朱：朝野溝通對話 是執政者應該做的事

朱立倫昨主持國民黨中常會時指出，賴清德在四二六後並沒有改變，而且已忘了自己是中華民國總統，忘了民眾賦予給他的權力是治國、團結台灣，安定社會，解決問題，而不是每天搞鬥爭，只為了自己的權力，以及民進黨能持續執政。

朱也提到，美元、美債問題愈來愈嚴重，美元匯率昨跌破三十二元大關，他預估下月還會繼續貶值，一旦破了三十元，大家就等著看台灣經濟大風暴的來臨。

朱立倫還說，他多次呼籲賴清德召開國是會議，但賴清德就是置之不理。朱呼籲賴，朝野溝通對話是執政者應該做的事情，否則最後毀掉的是團結安定的台灣。

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