自由日日shoot》張淵翔認罪交保 基檢提抗告

基隆地檢署聲押基隆市政府民政處長張淵翔，法院上月廿九日深夜裁定四十萬元交保，基檢不服將提起抗告。（記者林嘉東攝）

2025/05/01 05:30

基隆罷綠連署 藍營黨工用微信聯絡

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷有多件死亡連署，上月廿九日聲押禁見基隆市政府民政處長張淵翔、罷免鄭文婷案的領銜人紀文荃與國民黨仁愛區黨部主任張金發三人；基院漏夜召開羈押庭裁定，張淵翔四十萬元交保、限制住居，紀文荃、張金發羈押禁見。基隆地檢署收到裁定書後，針對法官裁定張淵翔四十萬元交保部分，將提起抗告。

國民黨南市黨部被搜後 刪原群重組新群

法官裁定也揭露，為能順利罷免鄭文婷，國民黨基隆市黨部主委吳國勝使用中國通訊軟體微信（WeChat），成立「勝之群組」罷免連署群組聯繫，紀文荃在獲知國民黨台南市黨部被搜索後，還特別重組一個新的群組，並向成員表示：「原群再請大家清除」。

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基檢上月廿八日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談吳國勝、張金發與紀文荃等人後，當晚秘密傳喚張淵翔，漏夜複訊至隔天清晨，查出張淵翔涉利用民政系統，助紀文荃、張金發補件時篩掉提議人名冊中除戶的連署人，罷免案通過第一階段連署門檻，認定張等三人涉犯個人資料保護法等罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見。

罷綠議員領銜人紀文荃、黨工張金發收押

法官召開羈押庭後裁定，張淵翔四十萬元交保、限制住居，紀文荃、張金發羈押禁見。法官在裁定書中指出，張淵翔已坦承犯行、無羈押必要，裁定四十萬元交保、限制住居。檢方比對紀文荃、張金發與張淵翔、吳國勝等人手機通訊軟體對話發現，吳國勝為罷免鄭文婷，透過微信成立「勝之群組」罷免連署群組，與成員彼此聯繫；吳在台南地檢署三月間搜索國民黨台南市黨部後，在群組內轉貼「國民黨台南市部被搜索！帶回六人調查！」新聞連結，紀文荃收到後，將原群組成員移除後再重組群組，並向成員表示：「原群再請大家清除」。

法官認為，紀文荃、張金發犯個人資料保護法、偽造文書罪嫌重大，審酌紀文荃、張金發否認犯行，且避重就輕，認定紀、張有勾串或湮滅證據之虞，裁定將二人羈押禁見。

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