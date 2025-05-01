周萬來變「周不來」 續缺席司委會╱莊瑞雄︰不想做的人就滾

民進黨籍召委莊瑞雄痛批周萬來「不想做的人就滾」。（記者塗建榮攝）

2025/05/01 05:30

司委會四月三度通過譴責周

〔記者林哲遠、陳政宇／台北報導〕立法院司法及法制委員會排定本週一、三、四邀請立法院秘書長周萬來列席，就多項議題進行相關報告，但周繼週一缺席後，昨再度缺席且未向委員會請假。民進黨籍召委莊瑞雄痛批，不想做的人就滾，立院官員領著老百姓的公帑，哪有不受監督的道理！在藍白立委均未到場之下，會中再度通過譴責周的臨時提案。

吳思瑤︰韓包庇 形同「違法院」

民進黨團幹事長吳思瑤批評，立法院長韓國瑜錯解法條、包庇周萬來，立法院形同「違法院」，周萬來無視立法院內規法制，讓惡例成慣例，成了萬年的「周不來」。

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立院司法委員會昨邀請周萬來、議事處長高百祥、法制局長郭明政列席就「三月廿五日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，並備質詢；不過，周等三人缺席且未請假。

莊瑞雄表示，四月廿八日宣布開會後，立法院發新聞稱幕僚人員並非司法委員會監督對象，其理由相當荒唐。依「立院各委員會組織法」、「立法院職權行使法」皆規定，應邀出席人員不得拒絕，憲法也明定立院可邀請政府人員到會備詢，除非周萬來、議事處長認為自己不是政府官員。

「秘書長列席位子空掉，就是對整個制度的背叛！」莊瑞雄批評，過去林為洲、李貴敏、游毓蘭、吳宗憲等召委都曾邀請立法院秘書長來報告過。他質疑，立法院一年編列幾百億元的預算，卻能自外於國會的監督？莊痛批，不想做的人就滾，任何人當高官就必須接受監督。

民進黨立委也臨時提案譴責周萬來、高百祥、郭明政等人，譴責案成為四月民進黨立委第三度在司委會譴責周萬來。

周未回應缺席一事。立法院則重申，這次司法及法制委員會排定的本週各項議程，已逾越法定範疇，立法院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。

立法院秘書長周萬來昨繼續缺席司法委員會。（記者塗建榮攝）

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