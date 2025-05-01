焦點評論》國共不演了

國民黨主席朱立倫近期發動「罷免賴清德」。（記者廖振輝攝）

2025/05/01 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國共產黨自建政之後，七十餘年來，面對台灣的執政者，不論是戒嚴時代的中國國民黨，李登輝時期的本土派國民黨，或是民進黨時期的陳水扁政府、蔡英文政府，以及現在的賴清德政府，經常性的叫戰幾乎是常態，呈現出彼此間是「敵我鬥爭」的關係。即使馬英九時期的國共對峙最為緩和，但在骨子裡雙方深知既對立又統一的辯證關係，鮮少明目張膽逾越必須保持安全距離的紅線。

以上原則，同樣適用在對於台灣在野黨的處理上。包括二○○○年之前的民進黨，二○○○年到二○○八年的國民黨，二○○八年到二○一六年的民進黨，二○一六年到二○二四年的國民黨，中共拿捏「反獨促統」的基調，迴避「愛之適足以害之」的反效果，不會過度介入台灣兩大政黨的民主競爭之中。然而這樣的尺度，在二○二五年的今天被肆無忌憚地打破了。

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新近最顯著的例子就是昨天中國國台辦的記者會。對岸涉台的發言人公開點名四月二十六日國民黨與民眾黨在凱道舉辦的集會，是台灣民眾強烈不滿賴清德「媚美賣台，謀獨挑釁，大搞綠色恐怖，肆意迫害政治異己」，是所謂「民意的集中體現」。其次，國台辦在其官網引述中共喉舌宣稱台灣「過半民眾反對大罷免」，以及國民黨「罷免總統賴清德」的說法，據以回應：「希望廣大台灣同胞看清賴清德和民進黨當局不擇手段謀獨的邪惡本質，堅決反對台獨分裂和綠色恐怖，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定」。以上二者，擺明已是公然唱和。

中國共產黨鎖定四二六集會、反對大罷免，對藍白陣營「選邊站」，不惜向台灣選民展示「宮中府中，俱為一體」，這是相當冒進的選擇，畢竟從國際社會的大環境與台灣國內的小環境，中國在形象上若不是眾矢之的，在實質上也處在風口浪尖，眼前絕不是順風順水的順境，在流年不利、八字不合的時候，急著找人掛勾，出發點多半是抱團取暖，後果通常帶衰收場。國民黨昨天對國台辦的助拳採取冷處理，怎麼說都不是，面對可能的政治效應，恐怕應是五味雜陳。

中國國民黨不會演，中國共產黨則是不演了，很可能是察覺台灣內部的民意流動出現了令其不安的變化。以傅崐萁為首的多名國民黨立委在未來將進入罷免投票程序，確實給當事人帶來沉重壓力，相關訊息脈動也傳染到了對岸。如此高度的不確定性，是對中國對台佈建的反噬，更使長臂管轄面臨挑戰。於是不顧姿勢，不計代價，忍不住要出手，對國民黨潑出紅漆。

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