公督盟：中國精神錯亂 反獨裁應批自己

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/05/01 05:30

國台辦附和藍營 嗆賴「獨裁集權」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾發起大罷免，國民黨指稱，大罷免是要「罷免獨裁者賴清德」。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天聲稱，賴清德妄圖透過「獨裁集權」加速台獨步伐，注定失敗。公督盟則痛批，國台辦是精神錯亂、胡言亂語，「反獨裁」應先批評中國自身的體制。

朱鳳蓮在國台辦記者會宣稱，賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，一方面處心積慮謀獨挑釁，升高兩岸對立，對美國貼靠獻媚輸誠。另一方面，變本加厲在島內製造綠色恐怖，打壓政治異己，大搞司法迫害，加劇社會撕裂，已激起台灣社會嚴重不滿。

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國民黨發起四二六凱道「反綠共、戰獨裁」活動，有台媒提問賴清德認為「反對獨裁，應該要去北京天安門」；朱鳳蓮未正面回答，反痛罵「多行不義必自斃，肆意妄為、倒行逆施，必將自食惡果」。朱說，賴清德上台一年來，頑固堅持台獨立場，無視島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意；媚美賣台、謀獨挑釁，大搞綠色恐怖，肆意迫害政治異己，引發台灣民眾強烈不滿，四二六集會正是這種民意的體現。

公民監督國會聯盟執行長張宏林受訪表示，中共對台滲透嚴重，持續軍事威脅，在內部製造錯假訊息撕裂社會，同樣的事一直都沒停過。大罷免是民眾自發性行動，更是對紅色及國家不忠誠民意代表的汰換，國台辦卻認為這在破壞和諧。

張宏林指出，「獨裁部分，中國最沒資格說話！」中國是一個獨裁國家，還敢批評別人獨裁，真的是國際笑話。無法想像一個獨裁國家的發言人，竟然會罵另一個國家在獨裁，這是非常荒謬的事，國台辦發言已是國際笑話。

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