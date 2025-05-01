陳抗案件多 北檢5專組輪值 國民黨417非法包圍 忠組偵辦

國民黨417非法包圍北檢，由忠組檢察官偵辦，不排除傳喚國民黨主席朱立倫等人到案說明。（資料照）

2025/05/01 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕為處理群眾突發事件，全國各地檢署成立專責小組，而台北地檢署因陳抗案件多，勤務量大，特別成立「陳抗活動處理小組」，由黑金、重大專組「忠、愛、吉、御、射」進行輪值，國民黨四月十七日非法包圍北檢，更推倒拒馬企圖衝入，警察機關認定觸法，主動報請北檢指揮蒐證，據了解，全案將由當天值班的忠組檢察官偵辦，未來不排除傳喚國民黨主席朱立倫等人到案說明。

禁制區集會 不排除傳喚朱立倫等

依檢察機關處理群眾突發事件注意要點規定，各地檢署需成立處理小組，若群眾突發事件引發犯罪者，由警察機關逮捕或進行必要處置，而檢方處理小組獲報後，需立即採取必要偵查作為，全國各地檢署大多以任務型編組，由固定的主任檢察官、檢察官等人組成，有時一年啟動不到一次。

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1組值班1個月 檢察官平分天數

不過，台北市因陳抗活動多，每天都必須有檢察官待命，因此北檢於十多年前成立陳抗活動處理小組，早期由忠、愛組的八名資深檢察官每天輪值，後來勤務量過多，之後改由忠、愛、吉、御、射等五組的檢察官一同輪班，目前固定一組值班一個月，由組內的檢察官平分當月天數。

據悉，國民黨四月十七日非法於北檢禁制區集會，經警方舉牌警告、命令解散及制止而不從，警察機關主動報請北檢指揮偵辦，警方認定國民黨主席朱立倫、黨發言人楊智伃為主使者，不僅在臉書發文號召，當天也於現場主持造勢，已違反集會遊行法，至於國民黨立委謝龍介帶領群眾推倒拒馬，試圖闖入地檢署，另涉妨害公務，朱等三人四月廿六日已至中正一分局製作筆錄，全案將函送檢方偵辦。

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