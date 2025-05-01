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    洩戶政系統個資 助罷免連署 基隆民政處長張淵翔下台

    基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，法院裁定40萬元交保。基隆市長謝國樑昨火速准辭。（記者林嘉東攝）

    基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，法院裁定40萬元交保。基隆市長謝國樑昨火速准辭。（記者林嘉東攝）

    2025/05/01 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，協助國民黨連署罷免民進黨市議員，涉犯個人資料保護法、刑法偽造文書罪，法院裁定四十萬元交保。基隆市長謝國樑昨上午被問到是否調整張淵翔的職務，才說要和相關單位研議，未料下午立即切割，張淵翔火速請辭獲准，職務由副處長趙明華暫時代理。

    助罷綠案補件 通過一階連署門檻

    基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，查出張淵翔利用戶政系統，協助罷免案領銜人紀文荃補件時，篩選掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，檢方認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發三人，涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見。

    法官認為張淵翔利用戶政系統查詢資料，交由國民黨罷免連署民進黨議員，雖有共犯尚未到案，但張對犯行坦承不諱，裁定四十萬元交保，並限制住居。紀文荃和張金發二人裁准羈押禁見。

    民團批國際醜聞 謝國樑切割准辭

    謝國樑昨天上午受訪時，對於是否調整張淵翔職務表示，近日會和人事處、政風處及民政相關單位討論。昨天下午基隆市府隨即發布張淵翔請辭獲准的聲明，由副處長趙明華代理處長一職。

    發起罷免國民黨基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸痛批，「這是國際級的醜聞」，公務員領的薪水是民脂民膏，民眾信任民主法治的公務單位，張淵翔身為公務機關首長卻知法犯法，他代表市民嚴重譴責市府。

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