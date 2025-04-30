自由日日Shoot》涉查戶政系統助罷綠連署 基市民政處長張淵翔40萬交保

國民黨籍基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查詢個資，介入罷免連署，違反行政中立，遭聲押禁見。（記者盧賢秀攝）

2025/04/30 05:30

國民黨仁愛區黨部主任張金發收押

〔記者林嘉東／基隆報導〕民進黨市議員鄭文婷罷免案出現多起死亡連署，基隆地檢署偵辦後，查出國民黨前議員、現任基隆市政府民政處長張淵翔涉利用戶政系統，助領銜人、國民黨前基隆市議員候選人紀文荃補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發三人涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見。法院深夜裁定，張淵翔四十萬元交保，另兩人收押。

基檢在前天上午搜索國民黨基隆市黨部，約談市黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發、罷免案領銜人紀文荃，晚間再秘密傳喚基隆市政府民政處長張淵翔。

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檢調調查，紀文荃第一次送基隆市選委會五○五份罷免鄭文婷的提議人名冊中，有四十七人已死亡，經選委會通知補件，紀三月中旬補提給選委會三百件連署人中，有一八五件合格，加上第一次送件二四○件合格，合計四二五件，通過第一階段連署門檻三三七件；補件雖仍有一一五件不合格，但已無死亡連署。

據悉，由於紀文荃送件與補件的連署書，多為抄寫國民黨基隆市黨部提供的黨員名冊，為免補件的名冊再有死亡連署，無法通過第一階段罷免門檻，求助張淵翔透過戶政系統，篩掉補件名冊中除戶與遷徙到他處的連署人，以免成為無效連署，無法通過第一階段連署門檻。

據知，張淵翔否認利用戶政系統替紀文荃篩選掉除戶等資料，更指若真是如此，何以罷免鄭文婷的提議人名冊，還會出現四十七份死亡連署？但檢方認定，張涉案情節重大，與紀文荃與負責收、送件的張金發等三人涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪，有串證逃亡之虞向法院聲押禁見；另諭知吳國勝卅萬元交保。

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