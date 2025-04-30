陳玉珍盼金門增自主水源以防「大陸停供」 郭智輝酸「終於發現中國是境外敵對勢力」

經濟部長郭智輝（左）。（記者羅沛德攝）

2025/04/30 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕金門部分用水長期向中國購買，國民黨立委陳玉珍昨在立法院質詢時希望能增加自主水源；經濟部長郭智輝說，「你終於發現中國是境外敵對勢力」，還問陳贊成把共機打下來嗎？陳回答，只要侵入領空她都支持，政府沒有這樣做她才會擔心。

陳玉珍表示，大陸福建打算建金門供水通道，打造雙水源供水體系，但經濟部水利署表示，金門水源充足，自由水源達到七十五％以上，有達到嗎？行政院長卓榮泰答覆，好像沒有這麼多吧？金門的供水能力是三．七萬（立方米），引水進來的有兩萬（立方米）左右。

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陳玉珍表示，賴清德總統說中國是境外敵對勢力，所以境外敵對勢力給我們的水叫做自由水源？卓榮泰解釋，境外敵對勢力是說軍機一直在侵擾國家，供水則是買的，這是一個契約行為，中國若當作我們是一個善意的契約對象，就不應該有軍機惡意相向。

陳玉珍說，政府認為大陸境外敵對勢力，也要考慮有一天他們可能不給金門供水，金門的自主水源應該要增加。郭智輝表示，如果委員也認同中國大陸對我們會產生不友善的行為，那經濟部願意考慮重新去做海水淡化的設置，「你認為中國一定會切斷你嘛」；陳則兩度強調，她不認為會切斷，但政府要做準備。

郭智輝表示，他也贊成陳玉珍的主張，因為中國會切斷金門的水，政府要未雨綢繆，做海水淡化。陳玉珍表示，以前馬英九時代她認為兩岸不會打仗，但現在賴總統認為是敵對勢力，她認為也不一定。

陳︰共機若飛入領空就該打下來

郭說，他認為陳玉珍的擔心是正確的，「你終於發現它（中國）是境外敵對勢力」；陳則反駁，那是總統的認為，她的擔心是看到軍機每天在那邊繞，但我們的政府一點能力都沒有，它已經飛在我們的天空，我們的政府還沒辦法打下來，這就是她的擔心。

郭智輝則反問陳玉珍，「所以你主張打下來？」陳回應，「我支持啊，只要飛入我們的領空，就應該打下來！」郭再問，那在金門上面飛的，我們要不要先打下來？陳則說，如果侵略領空都要做，這是保衛中華民國，她支持，我們政府沒有這樣她才會擔心。

國民黨立委陳玉珍昨針對金門供水問題質詢經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

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