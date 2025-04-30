為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳玉珍盼金門增自主水源以防「大陸停供」 郭智輝酸「終於發現中國是境外敵對勢力」

    經濟部長郭智輝（左）。（記者羅沛德攝）

    經濟部長郭智輝（左）。（記者羅沛德攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕金門部分用水長期向中國購買，國民黨立委陳玉珍昨在立法院質詢時希望能增加自主水源；經濟部長郭智輝說，「你終於發現中國是境外敵對勢力」，還問陳贊成把共機打下來嗎？陳回答，只要侵入領空她都支持，政府沒有這樣做她才會擔心。

    陳玉珍表示，大陸福建打算建金門供水通道，打造雙水源供水體系，但經濟部水利署表示，金門水源充足，自由水源達到七十五％以上，有達到嗎？行政院長卓榮泰答覆，好像沒有這麼多吧？金門的供水能力是三．七萬（立方米），引水進來的有兩萬（立方米）左右。

    陳玉珍表示，賴清德總統說中國是境外敵對勢力，所以境外敵對勢力給我們的水叫做自由水源？卓榮泰解釋，境外敵對勢力是說軍機一直在侵擾國家，供水則是買的，這是一個契約行為，中國若當作我們是一個善意的契約對象，就不應該有軍機惡意相向。

    陳玉珍說，政府認為大陸境外敵對勢力，也要考慮有一天他們可能不給金門供水，金門的自主水源應該要增加。郭智輝表示，如果委員也認同中國大陸對我們會產生不友善的行為，那經濟部願意考慮重新去做海水淡化的設置，「你認為中國一定會切斷你嘛」；陳則兩度強調，她不認為會切斷，但政府要做準備。

    郭智輝表示，他也贊成陳玉珍的主張，因為中國會切斷金門的水，政府要未雨綢繆，做海水淡化。陳玉珍表示，以前馬英九時代她認為兩岸不會打仗，但現在賴總統認為是敵對勢力，她認為也不一定。

    陳︰共機若飛入領空就該打下來

    郭說，他認為陳玉珍的擔心是正確的，「你終於發現它（中國）是境外敵對勢力」；陳則反駁，那是總統的認為，她的擔心是看到軍機每天在那邊繞，但我們的政府一點能力都沒有，它已經飛在我們的天空，我們的政府還沒辦法打下來，這就是她的擔心。

    郭智輝則反問陳玉珍，「所以你主張打下來？」陳回應，「我支持啊，只要飛入我們的領空，就應該打下來！」郭再問，那在金門上面飛的，我們要不要先打下來？陳則說，如果侵略領空都要做，這是保衛中華民國，她支持，我們政府沒有這樣她才會擔心。

    國民黨立委陳玉珍昨針對金門供水問題質詢經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委陳玉珍昨針對金門供水問題質詢經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播