林右昌︰朱附和中共謀台 孫中山會氣到無語

民進黨秘書長林右昌29日針對罷免、民調等時事議題，回應媒體提問。（記者張嘉明攝）

2025/04/30 05:30

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布五二○發動罷免賴總統，並下令全黨投入罷免民進黨立委二階段連署。民進黨秘書長林右昌昨痛批，未來國民黨史將記載，朱立倫附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，是背棄孫中山、踐踏三民主義、毀壞五權憲法的黨主席，如果孫中山還在世，恐怕會氣到話都說不出來！

國民黨發言人楊智伃反批林右昌，「不要臉，別拿孫中山墊背！」楊表示，民進黨居然敢扯孫中山？如果孫中山在世，看到這群「綠共」操作司法、打壓異己、踐踏民主，「早就提槍起義，把你們這些假民主、真獨裁的敗類掃進歷史垃圾堆！」

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國民黨︰別拿孫中山墊背

林右昌指出，歷史總是驚人的巧合與諷刺，去年四月廿六日，立法院國民黨團總召傅崐萁赴中國後，回台毀憲亂政；今年四月廿六日，朱立倫上街頭後，推動罷免總統，朱、傅似乎奉行毛澤東的論點「天下大亂，情勢大好」，用盡手段要搞砸台灣，國民黨的「朱傅體制」才有機會、共產黨才有機會。

林右昌痛批，罷免是憲法賦予人民的基本權利，二○一七年修法以來，成案並投票的有廿七件、成功罷免的有七件，從市長、立委、議員到村里長，不分國民兩黨或無黨籍都有，國民黨也曾罷免成功，現在卻因害怕被罷免，昨是今非、散播謠言鼓動群眾，反民主莫過於此！

林右昌提到，當年孫中山的概念很清楚，「罷免權」是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，但介入的主體是「人民」，不是「國民黨的名冊」。

林右昌強調，如今罷免案遍地野火起源於傅崐萁在國會推動一系列擴權、濫權、毀憲的法案，造成台灣人民的憤怒與不安，但國民黨不思考問題本源，竟然找一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊的奧步，「如果孫中山還在世，會氣到話都說不出來！」

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