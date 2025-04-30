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    首頁　>　政治

    朱要罷免、彈劾賴 卓揆：請詳讀憲法再說

    行政院長卓榮泰（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰（記者羅沛德攝）

    2025/04/30 05:30

    憲法增修條文規定 兩者皆要先過3分之2立委同意

    〔記者林欣漢、陳昀／台北報導〕國民黨各地方黨部疑涉幽靈連署，陸續遭到檢調搜索、約談，國民黨主席朱立倫廿八日宣布，總統賴清德五二○就職滿週年當日，國會要提出罷免案、彈劾案。對此，行政院長卓榮泰（見圖，記者羅沛德攝）昨在立院受訪表示，司法的部分，不評論個案，請國人尊重司法，讓檢調依照證據辦案，給國人真實面貌；至於罷免總統，憲法上有明文規定，請詳讀憲法之後，再來提出自己的看法。

    憲法增修條文第二條規定，總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

    憲法增修條文第四條規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請大法官審理。

    對於朱立倫發動罷免總統，民進黨秘書長林右昌指出，大家可以關心朱的目的是什麼。國民黨即將選黨主席，朱所有極端的動作與言行，是否為了鞏固黨主席位置，而不是真正為了國民黨，也不是真正為了國家跟社會？

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