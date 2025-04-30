馬籲賴 不要追求台獨建國幻想

前總統馬英九昨出席和平之旅紀念座談會，呼籲賴清德總統放棄台獨建國。（記者張嘉明攝）

2025/04/30 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九昨日出席「和平之旅二十週年的回顧與前瞻」紀念座談會致詞，呼籲賴清德總統以天下蒼生為念，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要」的台獨建國幻想，改為腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定。他還說，這當然不是容易的工作，但事在人為，誠摯期望賴清德全力邁向這個可欲也可行的目標。

馬表示，二○○五年的「連胡會」是前國民黨主席連戰對兩岸關係所做出歷史性的貢獻，連戰當年與中共領導人胡錦濤的會面，達成五點共識，並發佈「兩岸和平發展共同願景」，開啟兩岸和平對話的新時代，並促進兩岸人民密切交流，二十年後回顧這項貢獻，對照當前停滯不前、詭譎莫測的兩岸關係，讓人格外感慨萬千。

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馬指出，二○一六年前總統蔡英文上任後，兩岸關係開始進入低迷狀態，再加上新冠肺炎疫情干擾，兩岸交流幾乎中斷，兩岸人民敵意上升，再到現任的賴清德總統，就任至今即將滿一年，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行的政策，反而發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」的說法，明顯違反中華民國憲法的兩岸定位以及雙方既有和平發展的共識，把兩岸關係惡化推入谷底；加上中共隨後幾次圍台軍演，兩岸和平現狀幾乎已被破壞殆盡，在在顯示民進黨政府毫無處理兩岸關係能力，不會興利、只會積弊，使無辜的台灣民眾受害。

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