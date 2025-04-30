前外交部次長謝武樵︰川普經濟、安全舉措 都是劍指中國

對外關係協會29日舉辦「2025年美國總統川普就職百日座談會」。（記者黃靖媗攝）

2025/04/30 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普就職滿百日，前外交部政務次長謝武樵昨日分析指出，川普上任以來摒棄多邊主義，以美國優先為重，中國正是「讓美國再次偉大」的最大阻礙；川普在經濟上大刀闊斧、開源節流，在安全上想從烏克蘭脫身、拖盟邦下水等舉措，都是劍指中國。

對外關係協會昨舉辦「二○二五年美國總統川普就職百日座談會」，針對川普內政表現與方向評估、川普外交原則、川普關稅手段對主要國家及中國的影響等議題進行討論。

請繼續往下閱讀...

對外關係協會資深顧問謝武樵表示，自今年一月川普上任以來，在國際上明顯摒棄多邊主義、不理會現有國際規範，以美國優先、「讓美國再次偉大」（MAGA）為重。

中國是「讓美國再次偉大」最大阻礙

謝武樵認為，川普在經濟上大刀闊斧、開源節流，在安全上想從烏克蘭脫身、拖盟邦下水等舉措，都是劍指中國；川普推動美國優先、「讓美國再次偉大」的最大阻礙就是中國，因此在四月九日宣布對等關稅緩衝九十天時，將中國排除在名單之外。

謝武樵表示，在美中對峙下，無論誰是這次關稅戰的贏家，都有可能形成未來兩邊新冷戰格局。在這當中，台灣應持續努力，希望傳統盟邦對台海和平的關注不要散去，對於台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），更要小心是否會受到波及。

台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌表示，美國社會目前給川普的評估是，沒得到民心、喪失社會信任、聯邦政府治理能力面臨極大挑戰，美國關稅政策目前不僅沒有為美國帶來正面影響，更造成震盪，後續值得觀察；在川普治理下，美國不只有民主、共和兩黨的對立，聯邦政府與州政府之間也已產生對抗。

國際戰略方面，洪奇昌認為，川普缺乏對外戰略、外交策略，貿易戰與關稅戰僅是一個地震，但如果往後川普的外交政策繼續往這個方向走，很可能為東北亞、台海地緣政治帶來海嘯。

淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正指出，過去台美關係以傳統美國國安會、國務院與國防部構成的「國安三角」為重，但從過去百日的關稅戰可以窺知，美國現在由經貿團隊主導，與過去熟悉模式已不同，這是台灣面臨的最大挑戰，應知道美國決策思維、預先掌握下階段重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法