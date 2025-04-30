遭爆脅迫業者撤告》傅：依法辦理 卻遭司法和側翼攻擊

國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆恫嚇採礦業者，傅昨反批民進黨冷飯熱炒，潑髒水無異是為大罷免添柴火。（記者羅沛德攝）

2025/04/30 05:30

〔記者劉宛琳、王錦義／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁在花蓮縣長任內提高礦稅，採礦業者不滿違反租稅法定原則，向法院提告，昨卻有週刊爆料縣府官員二○二一年涉嫌以停工脅迫業者撤告。傅崐萁昨回應，礦稅案一切依法辦理並實施，徵收的稅款全部進公庫；傅質疑，財團挖花蓮的山、用花蓮縣民的財產，為什麼可以不用繳稅？縣府守護花蓮縣民財產卻遭司法和側翼攻擊抹黑。

傅崐萁指出，礦稅案是花蓮縣議會第十八屆第三次臨時大會，由廿三位藍綠及無黨籍縣議員共同提案，審議通過後由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會，通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，徵收的稅款全部進公庫，用在全縣十三鄉鎮市的社會福利、教育文化、原民、衛生及基礎建設等各面向。

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傅崐萁表示，此案和基隆市長謝國樑東岸商場案完全一樣的手法，花蓮縣長徐榛蔚和縣府團隊守護花蓮縣民財產，卻遭到司法、綠媒及側翼全面攻擊抹黑。財團常年性的告發，包括政風單位及監察院都調查無誤，現在民進黨冷飯熱炒，潑髒水無異是為大罷免添柴火。

綠冷飯熱炒 為大罷免添柴火

傅崐萁說，礦業稅若涉及任何不法，請檢調單位儘管來查，但對於他個人操守聲譽、花蓮縣政府所有的公職人員，他一定捍衛到底。

縣府：漲稅是議會多數通過

縣府昨也回應，礦石景觀稅調漲當年是在民進黨議員施金樹等十八屆的議員提案下，獲議會多數通過；週刊報導的錄音檔並無脅迫、恐嚇業者，在會議紀錄內，當年都有發函給業者記得提早申請展延，歷經補正也在二○二二年一月給予展延，一切合法。

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