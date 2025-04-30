為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭爆脅迫業者撤告》傅：依法辦理 卻遭司法和側翼攻擊

    國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆恫嚇採礦業者，傅昨反批民進黨冷飯熱炒，潑髒水無異是為大罷免添柴火。（記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁遭爆恫嚇採礦業者，傅昨反批民進黨冷飯熱炒，潑髒水無異是為大罷免添柴火。（記者羅沛德攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者劉宛琳、王錦義／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁在花蓮縣長任內提高礦稅，採礦業者不滿違反租稅法定原則，向法院提告，昨卻有週刊爆料縣府官員二○二一年涉嫌以停工脅迫業者撤告。傅崐萁昨回應，礦稅案一切依法辦理並實施，徵收的稅款全部進公庫；傅質疑，財團挖花蓮的山、用花蓮縣民的財產，為什麼可以不用繳稅？縣府守護花蓮縣民財產卻遭司法和側翼攻擊抹黑。

    傅崐萁指出，礦稅案是花蓮縣議會第十八屆第三次臨時大會，由廿三位藍綠及無黨籍縣議員共同提案，審議通過後由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會，通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，徵收的稅款全部進公庫，用在全縣十三鄉鎮市的社會福利、教育文化、原民、衛生及基礎建設等各面向。

    傅崐萁表示，此案和基隆市長謝國樑東岸商場案完全一樣的手法，花蓮縣長徐榛蔚和縣府團隊守護花蓮縣民財產，卻遭到司法、綠媒及側翼全面攻擊抹黑。財團常年性的告發，包括政風單位及監察院都調查無誤，現在民進黨冷飯熱炒，潑髒水無異是為大罷免添柴火。

    綠冷飯熱炒 為大罷免添柴火

    傅崐萁說，礦業稅若涉及任何不法，請檢調單位儘管來查，但對於他個人操守聲譽、花蓮縣政府所有的公職人員，他一定捍衛到底。

    縣府：漲稅是議會多數通過

    縣府昨也回應，礦石景觀稅調漲當年是在民進黨議員施金樹等十八屆的議員提案下，獲議會多數通過；週刊報導的錄音檔並無脅迫、恐嚇業者，在會議紀錄內，當年都有發函給業者記得提早申請展延，歷經補正也在二○二二年一月給予展延，一切合法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播