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    週刊錄音檔爆料》傅超收礦稅 心腹還恫嚇業者撤告

    有週刊昨以錄音檔爆料，指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，而縣府也的確以暫緩發照的方式讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正。 （翻攝監察院糾正文）

    有週刊昨以錄音檔爆料，指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，而縣府也的確以暫緩發照的方式讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正。 （翻攝監察院糾正文）

    2025/04/30 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕昨有週刊爆料，採礦業者控告花蓮縣政府超收二．五億元稅款獲得勝訴確定，但二○二一年七月，官司纏訟期間，前縣長傅崐萁的心腹、時任副縣長顏新章等人卻以「固定污染源許可證展延過期」恫嚇業者撤告，縣府事後也因緩發許可證導致業者停工遭監察院糾正。對於本案，花檢昨證實「正在偵辦中」。

    業者提告 花蓮縣府八件課稅處分全敗訴

    花蓮縣政府二○一六年在前縣長傅崐萁任內「提前廢止」礦石景觀稅每公噸十元稅率，另立新法並調漲為七十元，全案送議會通過。有採礦業者認為違反「租稅法定原則」提告，縣府八件課稅處分全部敗訴確定。但昨天有週刊以錄音檔爆料，指縣府官員在二○二一年涉嫌以停工脅迫業者撤告。

    週刊指出，二○二一年七月七日，傅崐萁的心腹、時任副縣長顏新章、秘書長張逸華、環保局長饒忠等人與業者協調，錄音檔中不但以「固定污染源許可證展延過期」恫嚇要業者撤告，更稱其他同為上市公司的台泥、亞泥都乖乖配合，要採礦業者別「因小失大」。

    錄音檔中，饒忠表示，「縣府一切都依法，你們的空污操作許可證逾期，可以馬上下午就通知你們停工」；張逸華則強調，「如果等不到相對等善意對待，縣府自今而後依法、依規章辦事，我們會把法放在第一」。而業者的許可證也的確經歷多次補正後，隔了六個月在業者提出訴訟後才獲得通過。

    縣府因緩發許可證致業者停工 遭到糾正

    監察院在二○二二年十一月二日對花蓮縣政府提出糾正文。調查指出，礦石開採業者固定污染源操作許可證有效期限至二○二一年七月十五日止，業者於二○二一年六月二十五日向花蓮縣政府提出展延申請，縣府環保局於同年七月六日現場勘查。

    因未即時在期限內取得固定污染源操作許可證，業者在二○二一年七月十五日停工。二○二一年七月廿七日縣府環保局以資料不全為由，反覆函請業者補正，業者完成第三次補正後審查通過，然縣府高層仍遲不為展延申請案具體處分，業者向環保署提出訴願，縣府環保局才於二○二二年一月五日核發許可。

    監察院糾正文指出，相關審查書件已通過，依法應做出合法行政准駁處分，惟縣府仍不斷再新增審查意見，要求公司補正資料，遲延核發展延許可證，申請案已歷時近六個月仍未做成准駁處分，有明顯違失。

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