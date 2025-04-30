基隆民政處長涉提供個資給國民黨》張之豪、鄭文婷：謝國樑黨政不分證據

基隆市議員張之豪希望司法查明，是否背後有人教唆違法利用個資。（記者盧賢秀攝）

2025/04/30 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「公共事務學會」推動罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，兩案都涉及死亡連署，檢方訊後將民政處長張淵翔等三人聲押。張之豪、鄭文婷批評說，這就是市長謝國樑黨政不分、違反行政中立的證據；謝國樑回應，尊重司法調查，呼籲所有的被偵查對象要把事情說清楚。

國民黨籍的張淵翔是前任市長張通榮的兒子，曾任里長、市議員，二○二二年連任失利，被謝國樑延攬擔任民政處長。

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鄭文婷指責，民政處掌管全市的戶政資料，身為處長竟涉入罷免連署的偽造不實，張淵翔是否濫用民政系統的戶籍資料提供給「公共事務學會」抄寫，市府要說清楚，否則全體基隆市民將陷入恐懼當中。

鄭文婷也質疑，花蓮縣民政處長明良臻疑似指揮「查水表」已被收押，張淵翔疑涉協助查詢個資也被聲押，有沒有更高層的主管涉案？謝國樑真的全不知情嗎？張淵翔如今被調查，就是謝國樑黨政不分、市府違反行政中立的證據。

她並指出，三月初，罷免她的領銜人紀文荃在市場擺攤收集連署書，宣稱短短兩小時收集兩百份，但實際在現場根本沒人，這兩百份的連署書是否由民政處提供資料？期待檢調單位釐清。

張之豪表示，基隆市選委會先前就被質疑違反行政中立，在去年罷免謝國樑時曾胡亂剔除合格連署書。張淵翔是前任選委會總幹事，更是謝國樑的左右手，涉嫌利用職務之便提供民政個資，這比偽造文書更嚴重，張淵翔如有冤屈一定要說出來，是否背後有人教唆違法利用個資？要勇敢說出幕後主使者。

謝：被偵查對象要把事情說清楚

謝國樑回應說，所有被偵查的對象，最好的應對策略就是向司法單位詳細說明。偽造文書罪一般來說是五年以下刑責，而羈押的三個要件是五年以上重罪、有逃亡、串證或湮滅證據之虞，是否有必要採取剝奪人身自由的強制處分？他尊重法院的裁定。

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