基隆民政處長涉提供個資給國民黨》憂家賊難防 法界：戰時是否把資料給敵人

基隆市政府民政處長張淵翔遭聲押。（資 料照）

2025/04/30 05:30

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦死亡連署案，比對資料發現，民政處長張淵翔涉提供民眾個資給國民黨使用，被檢方偵辦。律師黃帝穎昨在臉書指出，民政處長違反個資法須加重其刑，且死人連署沒解釋空間，成為偽造文書鐵證。律師房彥輝更質疑，公務員竟隨意提供民眾個人資料，遇到戰時是否就會把重要資料交付敵人？需憂心家賊難防！

黃帝穎指出，基隆市民政處長涉嫌違反個資法，是繼花蓮縣府民政處長羈押禁見後，又有民政處長非法介入罷免案件；而公務員刑責比起罷免領銜人、黨工更嚴重，依規定公務員須加重其刑二分之一，最高將可判七年半徒刑。

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民政處長違個資法須加重其刑

黃帝穎說，國民黨法盲包庇偽造文書犯罪，訛稱辦藍不辦綠，但該黨於全國有超過一九二三件死亡連署，死亡連署沒解釋空間，無法解釋有無當事人授權代簽；在法律上，死亡連署就是偽造文書鐵證，可見朱立倫與韓國瑜瞎扯「辦藍不辦綠」根本站不住腳。此外，被法院裁定羈押禁見的案件很多，打臉國民黨包庇偽造文書犯罪。

律師房彥輝也說，基隆市民政處長把手伸到戶政機關，涉嫌擅自查詢戶政系統，並洩漏民眾個資來幫助藍營罷免綠營民代，此種以非法蒐集、利用個資方式偽造連署，除要追查有無共犯，更讓人擔憂的是，我國與中國現為敵對狀態，是否會發生親中勢力濫用我國戶政系統，將民眾個資洩漏給中國？需憂心家賊難防！

知情人士指出，張淵翔除擔任過國民黨市議員，其父更是前基隆市長張通榮，父子兩人與黨內關係密切，有無「更高層的主管」授意，方敢伸出黑手，還須檢調進一步查清。

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