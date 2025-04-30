涉幽靈連署》國民黨新北黨部書記長陳貞容 收押禁見

新北地檢署偵辦罷免綠委連署涉造假案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容昨收押禁見。（資料照）

2025/04/30 05:30

〔記者王定傳、董冠怡、李文馨／綜合報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨蘇巧慧等四名立委涉造假連署案，懷疑與國民黨新北市黨部有關，前天指揮調查局新北市調查處、北機站啟動第二波搜索行動，約談書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇、黨工蔡甘子四人到案，訊後依偽造文書等罪嫌聲押禁見陳貞容獲准，朱、羅、蔡三人請回，將持續追查名冊來源與授意者。

新北市黨部主委黃志雄稱 明顯有政治動機 將提抗告

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國民黨新北市黨部主委黃志雄說，陳貞容被羈押禁見，很明顯有政治動機存在，市黨部與律師討論後會提出抗告。

檢調偵辦罷免蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉造假連署案，掌握部分連署涉及死亡、冒名、重複連署等偽造文書情形，且部分連署字跡高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」情形，懷疑是抄襲名冊，且來源疑似與板橋、三重區黨部或國民黨青工會有關。

檢調本月十五日啟動第一波行動，搜索國民黨板橋區、三重區黨部，聲押新北市國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、志工應大華，及罷免蘇巧慧與吳琪銘總召王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀共六人，其他領銜人如罷免李坤城領銜人宋建樑則予以交保，但法院十六日裁定謝等六人各三萬元至廿萬元不等交保，檢方後抗告亦被駁回。

檢調持續蒐證偵辦，初步掌握部分國民黨青年軍只是掛名，這些「舊資料」與國民黨新北市黨部有關，為追查資料來源及授意者，向法院聲請搜索票獲准，前天再啟動第二波行動，搜索國民黨新北市黨部及陳、朱兩人住處，訊後以陳貞容涉嫌重大且有串證之虞向法院聲押禁見獲准。

另外，民進黨新北市議員張嘉玲昨出示新北市選委會三月十八日的委員會議紀錄，陳也兼任市選委會的委員，質疑陳貞容是否球員兼裁判？利用擔任市選委會委員的職務，對國民黨陣營罷團的連署不實資料「放水」。

陳貞容兼市選委會委員

中選會：新北將速提免派案

新北市選委會強調，各罷團提供的連署資料，實際查核工作是由專職的選務、戶政人員負責，委員僅是開會審議，會議採共識決，絕非一個人所能左右，絕無審查不公的情事，否則也不會主動查出幽靈連署，由檢調單位偵辦。

中選會表示，選委會委員因案受羈押或經起訴，得由中選會提請行政院長予以免派，新北市選委會將盡速陳報陳貞容職務的免派案。

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