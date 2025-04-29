桃園第三、六選區罷團志工 遭恐嚇、攻擊

2025/04/29 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕罷免桃園市第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊，昨公布第二階段連署累計收件三萬二四○三份，距離一三○％連署安全門檻還缺五七一九份，團隊志工全力衝刺；針對廿六日發生女志工被黑衣人當街恐嚇，團隊總召Dora呼籲，「當沉默、威脅、暴力成為日常，下一個噤聲的，就是你和我，五月二日前完成連署，我們才會贏」。

罷魯團隊的二名七十歲、六十五歲女志工，上週六在中壢忠福市場附近設攤進行連署，卅三歲宋姓黑衣男子出現鬧場，市議員黃崇真昨陪女志工到中福派出所報案；警方表示，經了解，宋姓男子因不滿罷團未經同意在友人店前騎樓擺攤罷免連署，影響生意，對兩名女志工語氣措詞不佳，警方到場時已無口角爭執，雙方均表示不提告，經檢視員警到場前側錄影片，並請示桃園地檢署後，通知雙方到案說明，警方將依恐嚇罪嫌將宋男函送桃園地檢署偵辦。

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黃崇真表示，看到女志工被大聲嗆說「十分鐘內給我消失……不然會很慘」、「我見一次打一次」等，造成女志工恐懼不已，讓人很心疼，顧慮女志工安全，他的助理當時請其先撤離，另尋安全地點進行罷免連署，他也呼籲民眾不要有激進行為，以免面臨刑責。

另外，立委罷免二階連署倒數衝刺，各地罷團全力打團體戰，前天南罷天志工全台應援，到桃園市第六選區支援罷免立委邱若華連署，卻遭反罷免的民眾辱罵三字經，甚至出手攻擊，據悉，志工已驗傷準備提告，並強調以暴力打壓民主，不會擊潰他們罷免的決心。

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