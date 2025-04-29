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    盧秀燕要拚經濟 綠議員諷喊口號

    市議員鄭功進（左）批盧秀燕上凱道說拚經濟，卻不知商圈、市場苦不堪言。 （記者蘇金鳳攝）

    市議員鄭功進（左）批盧秀燕上凱道說拚經濟，卻不知商圈、市場苦不堪言。 （記者蘇金鳳攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕市長盧秀燕上週六到台北凱道大喊拚經濟，昨在市議會遭民進黨市議員嘲諷是喊假的，痛批目前市場、商圈慘兮兮 ，盧秀燕回來後，有提出什麼具體「拚經濟措施」？根本就是口號；此外，藍綠大罷免戰火延伸至市議會，國民黨市議員黃馨慧強調民代天職就是監督行政預算，為人民看荷包，為何不能刪減行政部門預算？而民進黨市議員曾朝榮則反批，藍白兩黨亂刪預算、擴權毀亂憲政之舉，被罷免剛好而已。

    副市長黃國榮表示，美國總統川普在四月初宣佈對等關稅，在世界各國引恐慌，民眾有預期心理，造成股市跌，民眾消費保守，所以市長提出拚經濟；經發局長張峯源表示，在川普宣布要展開對等關稅後，市府就成立專案小組，已開了多次會議，應對方案盧秀燕會擇日宣佈。

    議員曾朝榮表示，盧秀燕去台北凱道拚經濟，根本是是假的，遊覽車一萬二漲到一萬四，動員大批遊覽車對經濟發展沒有幫助，行政院已通過特別條例草案，將原本的預算八百八十億元增加到四千一百億，市府應該是從旁協助，中央跟地方聯合減輕產業壓力，而不是喊口號。

    鄭功進也表示，盧秀燕上週去凱道喊得慷慨激昂，要拚經濟喊了三次，過了一週，台中市市場及商圈經營苦不堪言，盧秀燕只是為了拚朱立倫、拚蔣萬安，說得如此激動，但回台中市後有任何作為嗎，國民黨還要求一人發一萬，本未倒置，要拖垮台灣的經濟。

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