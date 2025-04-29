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    首頁　>　政治

    《新北》號召台僑連署罷免 綠議員赴美宣講

    民進黨新北市議員張維倩赴美國展開海外宣講，號召台僑加入罷免連署。（市議員張維倩提供）

    民進黨新北市議員張維倩赴美國展開海外宣講，號召台僑加入罷免連署。（市議員張維倩提供）

    2025/04/29 05:30

    罷免張智倫、林德福

    〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕發起罷免新北市國民黨中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團），第二階段分別已收二萬四千份、二萬份以上連署書。民進黨新北市議員張維倩近日赴美國宣講，號召台僑加入罷免連署，目標最後衝刺募集一千份連署書，為雙和罷團注入關鍵力量。

    海外衝刺 目標募千份

    為力保二階過關，張維倩與雙和罷團分進合擊，除了地方服務處協助連署，她應北美洲台灣婦女會邀請，拜訪美國智庫、兩岸關係專家與各地台灣同鄉會，尋求國際聲援，向台僑說明大罷免行動的重要性與收件概況。張維倩說，期盼海外力量助攻，力拚交出一千份以上正確無誤的連署書。

    另外，國民黨新北市黨部疑似涉入罷免幽靈連署案，昨天被檢調搜索、約談，民進黨籍市議員張嘉玲、顏蔚慈、戴瑋姍在議會質詢市府民政局長、新北市選委會總幹事林耀長，建議市府秘書長兼市選委會主委邱敬斌、副總幹事黃堯章列席議會，針對近期眾多罷免案說明行政工作，強化選務管理。

    林耀長回應，選務工作由中央選舉委員會統一對外說明，地方選委會僅代為執行，無法在議會專案報告。

    國民黨籍市議員江怡臻、陳家琪說，市選委會隸屬中央選委會，非市議會列席備詢對象，民進黨議員的要求違背中選會函文及法規，應回歸市政議題。

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