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    公民罷免影片》立院刪凍租金補貼 衝擊弱勢青年

    由導演易智言執導的短片《租金補貼篇》，呈現立法院刪凍租金補貼預算對弱勢青年的衝擊。（取自Taiwan Action公民罷免影片）

    由導演易智言執導的短片《租金補貼篇》，呈現立法院刪凍租金補貼預算對弱勢青年的衝擊。（取自Taiwan Action公民罷免影片）

    2025/04/29 05:30

    〔記者許世穎／台北報導〕由上百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片計畫，昨曝光由導演易智言執導的短片《租金補貼篇》，影片透過冷靜旁白與寫實影像，呈現立法院刪凍租金補貼預算對弱勢青年的實質衝擊，呼籲社會關注升斗小民的困境。

    長期關注台灣青少年議題的易智言代表作包括《藍色大門》、《危險心靈》、《行動代號：孫中山》，此次以一名沉默青年為主角，描述他因家庭失能北漂求生，白天打工、晚上讀夜校。當得知租金補貼可能年底停發，他感到焦慮不安。易智言指出：「申請者故事各異，但他們都來自社會相對弱勢。凍結補貼，算不算另一種霸凌？」

    易智言批評，立法院近期刪凍大量民生預算，手法粗暴且缺乏論述。尤其內政部「國土管理業務」預算被刪減二．七四億元、凍結四十一．四七億元，直接導致租金補貼預算即將用罄，預計今年下半年將影響大批租屋民眾的生活。他坦言，閱讀立法院公開紀錄時感到震驚，「手寫修改、數字兜不攏、理由荒謬，簡直是一筆爛帳。」

    除了「租金補貼篇」，易智言三週內也完成「民主篇」與「汐止白匏湖篇」兩支短片。「民主篇」以無口白方式呈現；「汐止白匏湖篇」則以動畫描繪新北汐止原訂興建社宅、幼托、長照設施的藍圖，對比預算遭刪後計畫腰斬的現況。

    易智言期盼，在政論激情喧譁之外，能吸引更多中間選民理性思考。「罷免只是一種手段，目的是讓不適任的人下台。」

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