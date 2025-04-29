疑僱移工上凱道 林志潔批鄭正鈐卸責

批國民黨新竹市立委鄭正鈐神隱未回應426疑動員外籍人士參加集會，新竹市雙罷免總部發言人林志潔秀照片提多項質疑，籲鄭正鈐不要再神隱及跳針回應相關質疑。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/29 05:30

〔記者洪美秀、蔡彰盛／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐被爆疑僱外籍移工參加四二六凱道集會，新竹市雙罷免總部發言人林志潔批評，被拍到的照片都是年輕男性，年齡相仿、中文都不流利，鄭卻瞎扯是外籍配偶和新住民二代，還卸責給養生館與新住民。鄭正鈐昨呼籲民進黨適可而止，不要再撕裂社會，不要再踐踏人民的尊嚴。

鄭正鈐籲民進黨適可而止

林志潔說，為何在四二六的反罷免遊行造勢，出現中文不通、也不太清楚自己為何去凱道的外籍青年，頭戴鄭正鈐團隊的帽子、手持鄭發放的物資？若無我國國民身分，邀請其參與和選舉罷免有關的活動，是違反選罷法的。

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林指出，這群在新竹被集合上車的年輕人，既無女性也無兒童或少年，年齡相仿，對中文不熟，已有證據表示他們高度可能是來台就讀的學生或者是移工。鄭正鈐先說完全不認識，只是因凱道下雨才被動提供物資，後改口說這些青年是外籍配偶和二代，再又突然有養生館的老闆說是她找的親朋好友，再又被發現養生館是鄭常蒞臨的場所。

林志潔昨再秀疑似鄭正鈐到養生館按摩的照片。她說，兩天前地方社團和人力仲介者，發文表示以八十萬越南盾、相當台幣一千元一天，徵求上街與選舉有關的動員。她批評，一個立委出事就神隱卸責，連保護自己的選民都做不到，新住民朋友們要抗議，對象就該是這樣的無良立委。

鄭正鈐昨表示，支持活動的新住民是持有中華民國國民身分證的外籍配偶與家人，依法行使集會與言論自由，卻只因為戴了他的帽子、聽不太懂國語，就被指控是非法動員的移工，這樣的指控就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視，還要面對勞動部與移民署的調查，籲林志潔不要再惡意抹黑造謠，無中生有。

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