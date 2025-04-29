花東罷免案 雙過二階安全門檻

花蓮罷免傅崐萁的公民團體「微光花蓮」昨中午在官網上宣布二階段連署書突破26000份。（取自臉書）

2025/04/29 05:30

〔記者王錦義、黃明堂、林哲遠／綜合報導〕大罷免二階連署進入最後造冊，花東兩地昨傳出均跨過安全門檻的捷報。罷免立委傅崐萁的「微光花蓮」宣布連署書突破二萬六千份，達二階門檻的一三四％；罷免立委黃建賓的「挫賓行動」宣布突破一萬五千份，超過法定門檻的一萬一五三四份，預計五月一日前往台東縣選委會送件。

「挫賓行動」預計五月一日送件

「微光花蓮」指出，傅崐萁去年在立院帶頭違憲亂政，甚至跟公民嗆聲，不斷小看民意反撲的能力，罷傅二階段連署書已破二萬六千份，衝破安全水位，罷團感謝每一名勇敢的花蓮人，更呼籲一起到第三階段一起投下「同意」罷免票，讓「傅」能量掃出花蓮，罷團預計在五月二或四日交件給縣選委會，但連署據點吉安罷免總部、花蓮石來運轉連署站將會持續收件到卅日，做最後衝刺。

請繼續往下閱讀...

國民黨縣黨部強調，罷免第三階段將「正面迎戰」，號召支持者出來投下不同意票；傅崐萁日前出席「反惡罷、戰獨裁」花蓮吉安場時，面對媒體追問罷免已過第二階段要如何因應，僅回覆「尊重」。

至於台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，昨天是團隊自訂最後收件日，接下來將被動式持續收件。「挫賓行動」表示，法定門檻是一萬一五三四份，目前收到的連署書已突破一萬五千份安全值，但基於戰略運用，暫不公布二階連署書的具體數字，具體數字要在五月一日送件前才公布。

此外，中選會昨也公布五十件立委罷免案、八件議員罷免案及因涉貪被停職的新竹市長高虹安罷免案等共計五十九案罷免案二階連署截止日期，其中卅五位泛藍立委多數落在五月初至五月中旬截止，十五位民進黨立委則多數於六月截止，迄今已完成二階連署並送交地方選委會查對的僅有民進黨南投議員蔡銘軒、陳玉鈴兩案。

罷藍委連署截止日期 多在五月初至中旬

據中選會資料顯示，卅五位泛藍立委罷免案，連署期間最早截止的是黃建賓五月二日；涂權吉、傅崐萁、游顥、馬文君、呂玉玲、鄭正鈐、魯明哲為五月四日；萬美玲、牛煦庭、邱若華、江啟臣為五月五日；黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、廖偉翔、葉元之、丁學忠、楊瓊瓔為五月六日。

徐欣瑩、林思銘罷免案連署截止日為五月十日；王鴻薇、李彥秀、羅明才、徐巧芯、賴士葆、羅智強為五月十一日；洪孟楷、廖先翔、陳超明、邱鎮軍為五月十二日；林德福、張智倫、謝衣鳯為五月十三日；林沛祥為五月廿三日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法