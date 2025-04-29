幽靈連署案》童子瑋：死亡連署是系統性偽造

民進黨籍基隆市議長童子瑋在臉書貼文說，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為，檢調依法調查，是法治社會正常的程序。 （取自臉書）

2025/04/29 05:30

〔記者俞肇福、林欣漢、董冠怡／綜合報導〕檢調單位偵辦罷免案連署造假，昨天搜索國民黨新北市、基隆市黨部。民進黨籍基隆市議會議長童子瑋指出，「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造的集體行為，他支持檢調單位依法偵查，這是法治社會的正常程序。國民黨主席朱立倫則痛批，東廠、蓋世太保們不顧司法正義，最後民眾反撲的力量就會到獨裁者賴清德身上。

朱批綠東廠、蓋世太保

童子瑋表示，基隆市藍委林沛祥批評檢調的行動都是賴清德總統的司法追殺，這是顛倒是非，《公職人員選罷法》第九十八之二條規定，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科一百萬元以下罰金」，這條法律是藍白聯手在去年十二月二十日於立法院強行三讀通過的。

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童子瑋說，其中最關鍵的是，當時的國民黨為了抵制大罷免，將偽造文書罪原條文中的「足以生損害於公眾或他人者」的文字全數移除，卻忽略民間的執行力和憤怒。童也引述律師林智群的說法，這個改變會讓「結果犯」變成「行為犯」，連拗的空間都沒有。

被發起罷免的民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪都表示，國民黨立委及民進黨市議員的連署不實都在調查，證明檢調辦案不分藍綠。

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨說，國民黨發動的罷免案有多名往生者連署紀錄，顯示涉及系統性偽造民意的違法行為，檢調依法偵查，藍營不要又以政治迫害來推諉卸責。

不過​對於國民黨新北市、基隆市黨部昨遭到搜索，朱立倫批評，民進黨可以大搜索、大扣押，但是關不住人民的心，這些東廠、蓋世太保們，完全不顧比例原則，不顧司法正義，最後民眾反撲的力量就會到獨裁者賴清德身上，相信接下來所有各地自發性罷免賴清德的力量，各地共同協助罷免綠衛兵的力量，一定可以造就台灣最重要的民主運動。

新北市議會國民黨團則發布聲明，譴責民進黨政府傲慢濫權、侵害民主和言論自由，要求勿再以打壓異己、封殺民主做為延續權力的手段。

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