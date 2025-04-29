死亡、冒名連署 偵辦方向大不同

基隆市地檢署昨指揮調查站人員搜索國民黨基隆市黨部，歷經近四小時搜索，先將國民黨基隆市黨部仁愛區主任張金發（穿條紋衫者）帶回調查。（記者俞肇福攝）

2025/04/29 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆罷免國民黨立委林沛祥及民進黨市議員鄭文婷、張之豪等罷免案，均傳出有涉嫌偽造連署書情形，基隆地檢署展開偵辦，國民黨陣營卻稱檢調辦藍、辦綠手法不同，有政治考量。知情人士指出，其實從官方新聞稿就能嗅出端倪，罷林沛祥案是以涉嫌冒名連署方向偵辦，罷兩議員案則是提及死亡連署；偽造樣態不同，偵辦方向自然大不相同。

罷林沛祥涉冒名連署

法界人士表示，如果是要釐清冒名（或代筆）填寫，只須找到「活著」的當事人，就可以釐清是否是親自填寫該連署書，或同意親人代填。因此罷免林沛祥案才有地檢署發動大批的警調人力前往民眾住所確認，雖然造成民眾些許不便，但短時間內就能確定有無偽造文書的情形。

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罷鄭文婷47死亡連署

法界人士指出，反觀罷免鄭文婷案的五○五份提議書中，其中有四十七人已經死亡，也就是俗稱的「死亡連署」、「幽靈連署」，這些死者的個人資料是由誰提供？又是由誰撰寫？這就有很深的學問在裡面。因此，為何會出現兩種辦案方式，並非是政治考量，而是因為樣態不同，才會出現如此情形。

對此，基隆地檢署指出，目前案件均在偵辦中，因偵查內容不便公開，對於外界說法不便回應，基隆地檢署定會秉持客觀中立態度釐清事實，並無因政治立場而有雙重標準。

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