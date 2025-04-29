民進黨︰國民黨抄名冊違法在先 朱應道歉

民進黨發言人韓瑩痛斥，真正該被罷免、撤換的，是組團朝拜中共高官卻不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法的國民黨立委們及朱立倫。（資料照）

2025/04/29 05:30

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布五二○發動罷免賴總統，並下令全黨投入罷免民進黨立委二階段連署；民進黨發言人韓瑩昨痛批，國民黨「抄名冊」違法在先，還政治攻擊台灣的民主與司法，始作俑者朱立倫應為這一連串荒唐行徑公開道歉；民進黨秘書長林右昌今也將為此召開記者會。

煽動仇恨 見笑轉生氣

韓瑩指出，從四二六集會到昨天宣告罷免賴清德及民進黨立委的行動，證明真正在鬥的就是朱立倫和國民黨，國民黨自己修嚴選罷法，又搶先「以身試法」，利用黨員名冊抄寫大量死亡連署書，不檢討自身行為違法在先，還利用民粹煽動仇恨情緒，根本「見笑轉生氣」。

請繼續往下閱讀...

韓瑩批說，真正應該被罷免、撤換的，是組團朝拜中共高官，卻不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法、「挺違法」的國民黨立委及黨主席朱立倫。

民進黨立委林俊憲表示，朱拋出罷免賴清德，其實是他的主席保衛戰，朱如果真的疼惜國民黨的黨工，那麼應該要承擔責任，請朱公開對社會說明，為什麼推動罷免民進黨立委有那麼多的死人連署，為什麼不合格率高達三、四成，那麼多的造假、偽造簽名，不能把責任都推給基層黨工。

民進黨立委許智傑指出，罷免總統需要七十六席立委同意，白藍兩黨相加根本還摸不到邊，罷免總統根本是天方夜譚。他建議朱立倫與其罷免綠委，「不如盡快開除傅崐萁這個毒瘤，不然百年大黨就要亡在朱立倫手上囉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法