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    朱︰520提賴清德罷免、彈劾案

    國民黨主席朱立倫（中央社）

    國民黨主席朱立倫（中央社）

    2025/04/29 05:30

    要求藍營民代協助罷綠委

    〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨宣布，將於總統賴清德五二○就職滿週年當日，國會要提出罷免案、彈劾案，他已要求所有藍營民代，全力協助所有罷免民進黨立委的第二階段連署，全面發動各種罷免賴清德的運動。朱立倫強調，如果賴清德再繼續倒行逆施，破壞台灣的民主自由，相信最後連很多民進黨立委都會幡然悔悟，一起加入罷免賴清德的行列。

    朱立倫指出，現在是台灣選出來的「獨裁者」應該反省的時刻，但賴清德不但要人民去天安門抗議，還直接指揮檢調，對在野黨要辦到底；朱質疑，「依照他的邏輯，以後他再講反對獨裁的時候，大家出機票錢，請賴總統帶領青鳥到天安門前去抗議」，這是完全不顧台灣民眾的邏輯。

    朱立倫說，民進黨的立委縱容賴清德，成為幫凶、鷹犬、綠衛兵，才是真正應該要被罷免的。

    朱強調，已要求全台所有的黨籍民意代表，包括立委、不分區立委、各縣市議員、鄉鎮市民代表等，團結努力協助所有罷綠選區的第二階段連署，讓藍營支持者知道在地的議員、民意代表努力的成果。

    民眾黨主席黃國昌表示，想要賴清德下台已成為多數台灣人民心聲，對於在立法院內為了護航執政團隊而大造謠的民進黨立委，相信有很多公民都看不下去。民眾黨立院黨團副總召張啓楷則呼籲全民雙管齊下，響應罷免賴清德、也支持罷免十四席民進黨立委。

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