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    盼朝野挺特別條例 卓揆︰展現國家韌性 護弱勢、固產業

    行政院長卓榮泰28日前往立法院拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁邀卓榮泰喝咖啡並相互致意。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰28日前往立法院拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁邀卓榮泰喝咖啡並相互致意。（記者方賓照攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者謝君臨、林欣漢、林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰昨率秘書長龔明鑫等人赴立法院拜會朝野黨團，說明並呼籲支持規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。卓揆強調，這是國家、人民、國土安全所迫切需要的，藉此展現國家更強大韌性，給弱勢更大照顧，也讓產業得到足夠支持。國民黨團建議普發現金，照顧直接受衝擊的產業及勞工；民眾黨團則表明反對撥補台電的一○○○億元。

    國民黨團建議普發現金 民眾黨團反對撥補台電千億

    行政院院會廿四日通過規模四一○○億元的特別條例草案，包含國土安全韌性編列一五○○億元、社會支持一六七○億元、產業支持方案九三○億元，全數以歲計賸餘支應。

    針對台電撥補部分，卓榮泰說，總統賴清德和他在十幾場產業座談會中，屢屢聽到產業說電價要穩定，不要在關稅衝擊下電價又衝擊，盼讓台電有健全財政穩定經營，因此再次將挹注台電一○○○億元納入本次特別條例中。

    卓︰挪用歲計賸餘 不會舉債

    卓榮泰表示，懇請立院朝野黨團了解，這是現今國家、人民、國土安全所迫切需要的。卓稍後拜會國民黨團時也強調，這四一○○億元將全數挪用以前的歲計賸餘，不會舉債。

    國民黨團總召傅崐萁表示，四一○○億元中，因應美國對等關稅的比率僅廿三％，相較日本有普發現金，盼台灣也能比照。傅也說，特別條例是因非常緊急事項所提出，如果非緊急事項部分，是否能以追加預算或其他方式提出。

    國民黨團書記長王鴻薇則提到，去年在野反對撥補台電一○○○億元，最主要的原因就是錯誤的能源政策沒有改變及檢討。如果行政院沒有檢討改進錯誤的能源政策，撥補會不會變成無底洞？

    民眾黨團副總召張啓楷質疑，行政院將已遭在野監督預算時所刪除的一○○○億元台電補助再度放入其中，民眾黨團不會支持這借屍還魂的一○○○億元。

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